2萬元以內「免安裝洗碗機」新品　自動開門、紫外線烘乾任你選

▲台廠嘉儀近期推出自有品牌桌上型洗碗機新品。（圖／嘉儀提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在冷冽冬天讓人最有感的家事，非洗碗莫屬，尤其迎接一連串年末聚會與農曆過年，清洗鍋碗瓢盆機率變高，台家電廠牌嘉儀、奇美看準此波需求，推出旗下新款不需繁複安裝的桌上型洗碗機，嘉儀主打高階洗碗機才有的「自動開門」特色，奇美則主打烘乾、平價等優勢，可搬移攜帶連租屋族都適合。

房價高昂室內居住空間越來越小，或是原本廚房規格更動不易，近年推出桌上型洗碗機因為免專業安裝，且售價較平實、維護容易等特色在市場崛起，除日廠與大陸廠商外，台灣廠商近期也推出相關新品，嘉儀推出自有品牌KE桌上型洗碗乾燥機，迎合台灣小家庭、租屋族需求，包括洗淨、烘乾、除菌、收納4合1功能，售價17,500元。

KE桌上型洗碗乾燥機內建水箱，使用者自行倒入所需用水；排水時透過水管排放至容器或水槽中，也可連結家中進排水系統，頂部底部具大型沖水棒設計，有360度環形水流，搭配80度C高溫去汙溶解油垢。並有「自動開門烘乾與自動關門除菌」功能，會自動開門排出濕氣、加速烘乾行程，另會自動關閉進行密閉式UV紫外線除菌，碗盤可直接存放機內作為收納櫃使用。

洗淨程序內建7種模式，包括標準、強力、節能、自潔、奶瓶、蔬果、快速模式，「強力模式」使用80度C高溫沖洗油膩碗盤；「快速模式」能以40分鐘快速洗滌少量碗盤；「奶瓶模式」則可用高溫洗淨殺菌；「蔬果模式」透過常溫水洗淨蔬果。

▲台廠奇美推桌上型洗碗機新品，主打平價高CP值。（圖／奇美提供）

奇美近期也推全自動UV殺菌洗碗機DW-04C0SH，內建UV紫外線與高溫烘烤，並採用75度高溫清洗，全程使用熱水溶解油汙，內置360度14道雙螺旋立體水柱，以達到更無死角的清潔，洗碗機可容納4至6套餐具，約可適用一般4人小家庭，內建5種清洗模式選擇，也有清洗蔬菜的選項，售價14,888元。