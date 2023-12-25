fb ig video ETtoday search mobile

2萬元以內「免安裝洗碗機」新品　自動開門、紫外線烘乾任你選

>

▲台廠桌上型洗碗機新品。（圖／嘉儀、奇美提供）

▲台廠嘉儀近期推出自有品牌桌上型洗碗機新品。（圖／嘉儀提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在冷冽冬天讓人最有感的家事，非洗碗莫屬，尤其迎接一連串年末聚會與農曆過年，清洗鍋碗瓢盆機率變高，台家電廠牌嘉儀、奇美看準此波需求，推出旗下新款不需繁複安裝的桌上型洗碗機，嘉儀主打高階洗碗機才有的「自動開門」特色，奇美則主打烘乾、平價等優勢，可搬移攜帶連租屋族都適合。

▲台廠桌上型洗碗機新品。（圖／嘉儀、奇美提供）

房價高昂室內居住空間越來越小，或是原本廚房規格更動不易，近年推出桌上型洗碗機因為免專業安裝，且售價較平實、維護容易等特色在市場崛起，除日廠與大陸廠商外，台灣廠商近期也推出相關新品，嘉儀推出自有品牌KE桌上型洗碗乾燥機，迎合台灣小家庭、租屋族需求，包括洗淨、烘乾、除菌、收納4合1功能，售價17,500元。

▲台廠桌上型洗碗機新品。（圖／嘉儀、奇美提供）

KE桌上型洗碗乾燥機內建水箱，使用者自行倒入所需用水；排水時透過水管排放至容器或水槽中，也可連結家中進排水系統，頂部底部具大型沖水棒設計，有360度環形水流，搭配80度C高溫去汙溶解油垢。並有「自動開門烘乾與自動關門除菌」功能，會自動開門排出濕氣、加速烘乾行程，另會自動關閉進行密閉式UV紫外線除菌，碗盤可直接存放機內作為收納櫃使用。

▲台廠桌上型洗碗機新品。（圖／嘉儀、奇美提供）

洗淨程序內建7種模式，包括標準、強力、節能、自潔、奶瓶、蔬果、快速模式，「強力模式」使用80度C高溫沖洗油膩碗盤；「快速模式」能以40分鐘快速洗滌少量碗盤；「奶瓶模式」則可用高溫洗淨殺菌；「蔬果模式」透過常溫水洗淨蔬果。

▲台廠桌上型洗碗機新品。（圖／嘉儀、奇美提供）

▲台廠奇美推桌上型洗碗機新品，主打平價高CP值。（圖／奇美提供）

奇美近期也推全自動UV殺菌洗碗機DW-04C0SH，內建UV紫外線與高溫烘烤，並採用75度高溫清洗，全程使用熱水溶解油汙，內置360度14道雙螺旋立體水柱，以達到更無死角的清潔，洗碗機可容納4至6套餐具，約可適用一般4人小家庭，內建5種清洗模式選擇，也有清洗蔬菜的選項，售價14,888元。

▲台廠桌上型洗碗機新品。（圖／嘉儀、奇美提供）

關鍵字：

免安裝洗碗機, 桌上型洗碗機, 奇美, 嘉儀

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

營養師：早晨建議空腹吃「5種食物」、讓你體重掉最快

營養師：早晨建議空腹吃「5種食物」、讓你體重掉最快

《小紅書》超準心測！從「吃菜順序」秒測你的擇偶觀

《小紅書》超準心測！從「吃菜順序」秒測你的擇偶觀

誠品信義10點半燈滅數千人見證　齊喊「誠品信義晚安」

誠品信義10點半燈滅數千人見證　齊喊「誠品信義晚安」

52歲范文芳凍齡羨煞人　首度公開6個變美小習慣 手腳冰冷氣色差？5個「補氣血方法」快學　不花你一毛錢！ 誠品信義10點半正式熄燈湧8萬人潮　吳旻潔：「心情有點複雜」 屏東必買伴手禮TOP 6！最美麵包店、海鴻萬巒豬腳非吃不可 朴信惠《低谷醫生》再度尬上朴炯植！合體海報掀粉絲回憶殺　 好準！挑「3種動物」1分鐘測出「你在別人眼裡的樣子」 星・變美／「最仙小龍女」57歲超像女大生！凍齡美貌有8塊腹肌很狂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面