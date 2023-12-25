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《間諜家家酒》安妮亞和菓子話題登場！7種逼真表情、紅豆牛奶口味欠吃

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記者鮑璿安／綜合報導

由日本漫畫家「遠藤達哉」創作的喜劇漫畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，人氣角色「安妮亞」多變的表情成為一大看點，最近更變身成為「和菓子」甜點，逼真模樣讓人超想收！

▲▼ 安妮亞和菓子。（圖／翻攝自BANDAI）

▲ 安妮亞和菓子在日本LAWSON 門市販售。（圖／翻攝自BANDAI）

「安妮亞」是會讀心術的超能力者，以可愛模樣和生動台詞擄獲許多粉絲，為迎接《劇場版SPY×FAMILY間諜家家酒CODE: White》上映，動畫驚喜攜手日本超商LAWSON帶來「安妮亞造型和菓子」，一次帶來7種表情款式，細節處絲毫不馬虎，包含瞇眼微笑、哭泣、驚訝等一次擁有，逼真還原安妮亞的粉色髮型和水靈大眼，搞怪指數破表。

▲▼ 安妮亞和菓子。（圖／翻攝自BANDAI）

▲▼ 安妮亞和菓子。（圖／翻攝自BANDAI）

▲草莓夾心搭配上濃郁紅豆製成。（圖／翻攝自BANDAI）

就連口味也很療癒， 「安妮亞和菓子」粉色頭髮部分擁有酸甜可口的草莓夾心，搭配上濃郁紅豆製成，安妮的臉部更融合了牛奶口味，所以吃起來豐富多層次，甚至有紅豆牛奶的感覺。目前將在12月26日起於日本 LAWSON 門市販售，正好在日本旅行的民眾別錯過了。

▲▼ 東京banana 。（圖／翻攝自產品官網）

▲東京芭娜娜（TOKYO BANANA）又有話題新品推出了，這次主角是大人小孩都喜歡的米奇 。（圖／翻攝自產品官網）

最近東京芭娜娜帶來聖誕與新年全新禮盒，聯手迪士尼推出「米奇焦糖蛋糕」，在標誌性的軟糯蛋糕上藏入5種不同的米奇人物肖像以及一款可愛米妮，讓人捨不得入口，而內餡口味更是升級成為雙重享受，焦糖與奶油綿密夾心香氣十足，簡直是螞蟻人的最愛。

▲▼Bic Camera優惠券。即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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關鍵字：

安妮亞, 日本, 和菓子, SPY×FAMILY

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