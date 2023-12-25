馬爹利「金王之尊」龍年款像藝術品　Johnnie Walker藍牌TAIWAN字樣限定

記者蔡惠如／綜合報導

龍年來襲，酒品其特色之作也傾巢而出，馬爹利推出「金王之尊 2024龍年限定款」與法國頂級水晶工藝品牌Baccarat合作，如珠寶般的瓶身搭配龍首瓶塞，19K金鐫刻的限量編號鑲於頸部，瓶底裝飾細緻龍鱗，宛如藝術品；Johnnie Walker藍牌攜手插畫家James Jean推「台灣」字樣瓶身，喀瑪蘭則首度以生肖導入包裝。

▲馬爹利金王之尊2024龍年包裝限定酒款。（圖／各業者提供）

針對龍年到來，馬爹利推出「馬爹利金王之尊」、「馬爹利名仕」與「馬爹利藍帶」3款2024龍年限定款，延續品牌對品味、專業知識和精湛工藝的堅持精神，從內到外不論收藏或贈禮都是最佳選擇。

其中「馬爹利金王之尊 2024龍年限定款」，以品牌首席釀酒師Christophe Valtaud從陳年原酒中調和來自四大干邑產區的1400種生命之水，其中更蘊含數款來自不同龍年的珍稀原酒，全球產量少於750支，全台灣限量三瓶別緻現身，酒款融合干邑的優雅口感與強勁風味，入口可細品出百合花、紫丁香、三色堇鮮明馨香；中味有羅望子、蓮子、龍眼乾等蜜餞香氣，與一絲地果乾、堅果，野莓、黑莓、和黑醋栗的清新感，並巧妙地結合中式桂皮、雪松木、檀香木及四川花椒等香料給予溫暖的調性。

而瓶身爹利與法國Baccarat合作，晶瑩水滴瓶身搭配栩栩如生的龍首瓶塞，該瓶塞以頂級水晶打造，呈現精細雕刻工藝；瓶底以流線型金龍盤踞設計刻鏤細緻龍鱗，裝入以浮雕龍甲紋路包覆的赤紅禮盒，雕繪著葡萄藤、橡木桶，以及象徵馬爹利精神的雨燕，與浩然金龍一同起舞，售價328,000元。

另兩款「馬爹利藍帶 2024龍年限定款」與「馬爹利名仕 2024龍年限定款」限量禮盒，則與知名法國設計師樊尚．達爾合作，以品牌雨燕與生肖金龍為元素，結合水彩、經典藍，以及節慶的紅與金，呈現喜氣節慶氣息與繁榮昌盛，售價分別為4,880元與2,100元。

Johnnie Walker藍牌則攜手好萊塢插畫鬼才James Jean，打造「龍」年作為此生肖系列第11瓶的倒數之作「Johnnie Walker藍牌《龍騰萬里》龍年珍藏限定版」，並獨家開賣台灣限定酒精濃度46%，還以燙金「Taiwan」字樣與台灣形狀圖案妝點瓶身，意想更甚，將經典藍牌幻化為專屬於台灣的龍年珍藏商品。

台灣威士忌品牌噶瑪蘭，也首次將生肖概念加入禮盒設計，結合酒廠元素與濃濃東方氣息，選定3款人氣酒款作為禮盒選酒，包含「噶瑪蘭山川首席雪莉風味桶單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭經典獨奏蘭姆桶 單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭層豐雪莉3桶 單一麥芽威士忌」，單瓶售價為從1,700元至4,000元不等。

3款禮盒以酒液色澤為靈感，分別以喜氣紅、高雅粉、祥瑞金呼應充滿喜氣的年節氛圍，同時以「舞龍抱珠」作為視覺主軸，每款皆以不同姿態的舞龍呈現，打造充滿生氣與律動感意象。

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