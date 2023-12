韓韶禧私服愛穿的小眾品牌　復古針織衣搶到斷貨、OPEN YY高顏值超火紅

文/美人圈

身為韓國年輕人最愛的穿搭模板,韓韶禧不管穿什麼都能爆紅,衣品超好的她,任何風格都能輕鬆駕馭,從甜酷的辣妹風格到個性的痞帥穿搭,沒有她消化不了的,不少小眾品牌更是一夕之間被她帶火,這次小編就為大家整理出韓韶禧超愛的8家小眾服飾品牌,JADED LONDON復古針織衣被搶到斷貨,「這牌」芭蕾風少女必入手!

韓韶禧超愛的小眾服飾品牌

1:HYEIN SEO

擅長以綁帶元素搭配不規則設計,迅速在韓國走紅的HYEIN SEO,主打甜酷的辣妹風格,兼具未來感和高級感,是不少女愛豆打歌服的首選品牌之一。韓韶禧身穿的這件不對稱螺紋短上衣,結合品牌經典元素,融入了強烈的龐克風格,單穿或內搭都超帶感!

▲韓韶禧愛牌HYEIN SEO,主打甜酷的辣妹風格。(圖/IG@xeesoxee,下同)

HYEIN SEO還以反烏托邦式的理念推出成衣系列,強調桀騁不馴的同時也為作品加入了一絲詼諧感,今年流行到連NewJeans都在穿的機能風服飾就出自他家!從〈Cookie〉到〈GODS〉的舞台,全都能見到HYEIN SEO的單品,細緻又獨特的設計,完美呈現出工業美學的先進感。

▲HYEIN SEO連NewJeans都在穿。(圖/IG@newjeans_official、M Countdown)

2:JADED LONDON

近兩年爆紅的千禧辣妹品牌JADED LONDON,無論是復古、簡約、運動還是酷辣風格通通都有,完美契合當下的流行風格與美學,只要穿上它就能變身瀟灑不羈的街頭女孩,韓韶禧在〈Seven〉MV中身穿的Mercer Knit針織上衣,復古配色加上大膽設計,一推出就直接被搶購一空!

除了針織上衣外,JADED LONDON的其他服飾也在今年頻頻出圈,Jennie的藍色一字肩毛衣和舒華的牛仔迷你連身裙全都賣到斷貨,品牌主打的Y2K風格,只要穿上身就辨識度超高,充滿設計感的單品,穿起來絕對不無聊!

▲Jennie、(右)舒華都穿過JADED LONDON。(圖/IG@jennierubyjane、@yeh.shaa_)

3:Pain or Pleasure

受到許多女愛豆喜愛的Pain or Pleasure,在荷葉邊、蝴蝶結以及抽繩綁帶等元素的基礎上進行了刪減與重構,在溫柔中增強了成熟的吸引力,喜歡芭蕾風的女孩們絕對要入手一件!韓韶禧私服的掛脖綁帶上衣,利用綁帶勾勒肩頸線條和精緻鎖骨,拼接的組合也為服裝增加更多亮點。

太妍和雨琦都上身過的白色荷葉邊蛋糕小上衣,就是來自Pain or Pleasure,設計上不是追求單純的露,而是透過細節設計讓整體穿搭更仙氣,主打的芭蕾風格,讓衣服有種性感又嬌小玲瓏的既視感,絕對是小個子女孩們的福音!

▲太妍和雨琦都穿過來自Pain or Pleasure的白色荷葉邊蛋糕小上衣。(圖/IG@taeyeon_ss、微博@七分溏心)

4:Come Out and Play

清冷風格品牌Come Out and Play服飾顏色以黑白為主,多用褶皺、綁帶、抽繩等元素打造氛圍感,在服裝剪裁上強調身材曲線,呈現出女性的輕熟美感,韓韶禧上身過的「黑色挖空吊帶」以及「白色鏤空針織上衣」,款式設計皆簡約又有少女感,超級符合近期的芭蕾風!

Come Out and Play不僅美感超在線,就連價格也很親民,平均一件上衣落在NT$1000左右,千元就能輕鬆Get明星同款,根據個人氣質不同,每件單品的演繹也不同,不論是什麼樣風格的女孩們都能輕鬆駕馭。

▲Come Out and Play價格好入手。(圖/Come Out and Play)

5:OPEN YY

時下韓國年輕人、K-POP圈最愛的品牌之一「OPEN YY」真的顏值太高!打翻了以往復古=難以駕馭的概念,韓韶禧頭戴的品牌帽子尤其出圈,隨意搭配都很有型,服飾設計中有很多流行的不對稱、磨舊和拼接等元素,不管你的風格是帥氣幹練還是時尚個性,都絕對會愛上。

OPEN YY在韓國可以說是人手一件的程度,這季新出的針織毛衣外套更是眾多愛豆都穿上身了,冬天的厚衣服也能有高顏值,保暖且美麗,復古雙色為主的撞色,簡單就能穿出慵懶風!





6:YUSE

不同於其他品牌的清冷感,YUSE的風格更偏向酷帥些,有種無所謂的拽姐感,顏色與材質選擇以及風格方面更加多樣化,無論是牛仔丹寧還是針織雪紡都能夠成為穿搭的首選,韓韶禧〈Seven〉MV中就有上身過品牌的透視印花上衣,個性的設計讓她的個人辨識度超高!

YUSE也是女愛豆經常穿上身的設計師品牌,整體偏向復古Y2K元素,加上每季都能在流行趨勢做出獨特的剪裁來相匹配,這也讓它受到了不少穿搭網紅的喜愛!

▲YUSE也是女愛豆經常穿上身的設計師品牌。(圖/IG@aespa_official、@_imyour_joy)

7:hetherment

以簡潔風格為主的hetherment,多以純色作單品基調,顏色上不會太張揚,日常、通勤和逛街都很適合,明媚又大氣,韓韶禧不只一次穿上身,同色系的不同單品靠著她巧妙的配件搭配技巧,純黑Look也可以很時尚!

▲以簡潔風格為主的hetherment,韓韶禧不只一次穿上身。(圖/IG@xeesoxee、OSEN)

hetherment厲害的地方就在於品牌的大衣、夾克等外套,拋棄了笨重的秋冬感,利用剪裁來凸顯身形,讓你想不到原來厚重外套也能顯腿長!

▲hetherment的大衣、外套款式都利用剪裁來凸顯身形。(圖/IG@batwan_)

8:LALAFOX

說到兼運動休閒實用性的服飾,LALAFOX絕對是不二之選,品牌多以清醒、積極的色彩展現復古Y2K風,利用千禧辣妹+自由奔放感的組合,打造出獨一無二的穿搭,今年超流行的復古球衣穿在韓韶禧身上,立馬展現出酷帥街頭感,青春又減齡!

LALAFOX秉承復古未來主義氛圍,表達出自由優雅的心情,不少明星都穿過這件韓韶禧同款復古球衣,它完美展現出了品牌理念,既潮流又俏皮,飽和的亮色系穿在身上看起來超級活力!

▲LALAFOX復古球衣不少韓女星都穿過。(圖/IG@kim_bora95、@daraxxi)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導,未經同意禁止轉載。