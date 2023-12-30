韓韶禧私服愛穿的小眾品牌　復古針織衣搶到斷貨、OPEN YY高顏值超火紅

文／美人圈

身為韓國年輕人最愛的穿搭模板，韓韶禧不管穿什麼都能爆紅，衣品超好的她，任何風格都能輕鬆駕馭，從甜酷的辣妹風格到個性的痞帥穿搭，沒有她消化不了的，不少小眾品牌更是一夕之間被她帶火，這次小編就為大家整理出韓韶禧超愛的8家小眾服飾品牌，JADED LONDON復古針織衣被搶到斷貨，「這牌」芭蕾風少女必入手！

韓韶禧超愛的小眾服飾品牌

1：HYEIN SEO

擅長以綁帶元素搭配不規則設計，迅速在韓國走紅的HYEIN SEO，主打甜酷的辣妹風格，兼具未來感和高級感，是不少女愛豆打歌服的首選品牌之一。韓韶禧身穿的這件不對稱螺紋短上衣，結合品牌經典元素，融入了強烈的龐克風格，單穿或內搭都超帶感！

▲韓韶禧愛牌HYEIN SEO，主打甜酷的辣妹風格。（圖／IG@xeesoxee，下同）

HYEIN SEO還以反烏托邦式的理念推出成衣系列，強調桀騁不馴的同時也為作品加入了一絲詼諧感，今年流行到連NewJeans都在穿的機能風服飾就出自他家！從〈Cookie〉到〈GODS〉的舞台，全都能見到HYEIN SEO的單品，細緻又獨特的設計，完美呈現出工業美學的先進感。

▲HYEIN SEO連NewJeans都在穿。（圖／IG@newjeans_official、M Countdown）

2：JADED LONDON

近兩年爆紅的千禧辣妹品牌JADED LONDON，無論是復古、簡約、運動還是酷辣風格通通都有，完美契合當下的流行風格與美學，只要穿上它就能變身瀟灑不羈的街頭女孩，韓韶禧在〈Seven〉MV中身穿的Mercer Knit針織上衣，復古配色加上大膽設計，一推出就直接被搶購一空！

除了針織上衣外，JADED LONDON的其他服飾也在今年頻頻出圈，Jennie的藍色一字肩毛衣和舒華的牛仔迷你連身裙全都賣到斷貨，品牌主打的Y2K風格，只要穿上身就辨識度超高，充滿設計感的單品，穿起來絕對不無聊！

▲Jennie、（右）舒華都穿過JADED LONDON。（圖／IG@jennierubyjane、@yeh.shaa_）

3：Pain or Pleasure

受到許多女愛豆喜愛的Pain or Pleasure，在荷葉邊、蝴蝶結以及抽繩綁帶等元素的基礎上進行了刪減與重構，在溫柔中增強了成熟的吸引力，喜歡芭蕾風的女孩們絕對要入手一件！韓韶禧私服的掛脖綁帶上衣，利用綁帶勾勒肩頸線條和精緻鎖骨，拼接的組合也為服裝增加更多亮點。

太妍和雨琦都上身過的白色荷葉邊蛋糕小上衣，就是來自Pain or Pleasure，設計上不是追求單純的露，而是透過細節設計讓整體穿搭更仙氣，主打的芭蕾風格，讓衣服有種性感又嬌小玲瓏的既視感，絕對是小個子女孩們的福音！

▲太妍和雨琦都穿過來自Pain or Pleasure的白色荷葉邊蛋糕小上衣。（圖／IG@taeyeon_ss、微博@七分溏心）

4：Come Out and Play

清冷風格品牌Come Out and Play服飾顏色以黑白為主，多用褶皺、綁帶、抽繩等元素打造氛圍感，在服裝剪裁上強調身材曲線，呈現出女性的輕熟美感，韓韶禧上身過的「黑色挖空吊帶」以及「白色鏤空針織上衣」，款式設計皆簡約又有少女感，超級符合近期的芭蕾風！

Come Out and Play不僅美感超在線，就連價格也很親民，平均一件上衣落在NT$1000左右，千元就能輕鬆Get明星同款，根據個人氣質不同，每件單品的演繹也不同，不論是什麼樣風格的女孩們都能輕鬆駕馭。

▲Come Out and Play價格好入手。（圖／Come Out and Play）

5：OPEN YY

時下韓國年輕人、K-POP圈最愛的品牌之一「OPEN YY」真的顏值太高！打翻了以往復古=難以駕馭的概念，韓韶禧頭戴的品牌帽子尤其出圈，隨意搭配都很有型，服飾設計中有很多流行的不對稱、磨舊和拼接等元素，不管你的風格是帥氣幹練還是時尚個性，都絕對會愛上。

OPEN YY在韓國可以說是人手一件的程度，這季新出的針織毛衣外套更是眾多愛豆都穿上身了，冬天的厚衣服也能有高顏值，保暖且美麗，復古雙色為主的撞色，簡單就能穿出慵懶風！





6：YUSE

不同於其他品牌的清冷感，YUSE的風格更偏向酷帥些，有種無所謂的拽姐感，顏色與材質選擇以及風格方面更加多樣化，無論是牛仔丹寧還是針織雪紡都能夠成為穿搭的首選，韓韶禧〈Seven〉MV中就有上身過品牌的透視印花上衣，個性的設計讓她的個人辨識度超高！

YUSE也是女愛豆經常穿上身的設計師品牌，整體偏向復古Y2K元素，加上每季都能在流行趨勢做出獨特的剪裁來相匹配，這也讓它受到了不少穿搭網紅的喜愛！

▲YUSE也是女愛豆經常穿上身的設計師品牌。（圖／IG@aespa_official、@_imyour_joy）

7：hetherment

以簡潔風格為主的hetherment，多以純色作單品基調，顏色上不會太張揚，日常、通勤和逛街都很適合，明媚又大氣，韓韶禧不只一次穿上身，同色系的不同單品靠著她巧妙的配件搭配技巧，純黑Look也可以很時尚！

▲以簡潔風格為主的hetherment，韓韶禧不只一次穿上身。（圖／IG@xeesoxee、OSEN）

hetherment厲害的地方就在於品牌的大衣、夾克等外套，拋棄了笨重的秋冬感，利用剪裁來凸顯身形，讓你想不到原來厚重外套也能顯腿長！

▲hetherment的大衣、外套款式都利用剪裁來凸顯身形。（圖／IG@batwan_）

8：LALAFOX

說到兼運動休閒實用性的服飾，LALAFOX絕對是不二之選，品牌多以清醒、積極的色彩展現復古Y2K風，利用千禧辣妹＋自由奔放感的組合，打造出獨一無二的穿搭，今年超流行的復古球衣穿在韓韶禧身上，立馬展現出酷帥街頭感，青春又減齡！

LALAFOX秉承復古未來主義氛圍，表達出自由優雅的心情，不少明星都穿過這件韓韶禧同款復古球衣，它完美展現出了品牌理念，既潮流又俏皮，飽和的亮色系穿在身上看起來超級活力！

▲LALAFOX復古球衣不少韓女星都穿過。（圖／IG@kim_bora95、@daraxxi）

延伸閱讀

衣櫃裡就少一件它！10件愛豆都愛穿的「復古球衣T恤」推薦，最便宜的千元有找！

2023瑪莉珍鞋穿搭&款式推薦！厚底瑪莉珍穿出辣妹感，刷毛瑪莉珍鞋本季必收！

Jennie秋冬5大穿搭亮點！今年必學的時尚感層次疊穿，各版型帽子如何選擇一次看！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。