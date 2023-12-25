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星巴克推出「南韓熱賣」維也納風奶香那堤　漸層美翻12／27開賣

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記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在今（12／25）結束長達20多天的數位活動優惠之後，準備開賣在南韓賣爆的新口味「維也納風奶香那堤」吸人氣，以滑順蒸奶結合經典濃縮咖啡為主體，加上摩卡淋醬與香草馬斯卡彭鮮奶油呈現出多層次的效果，12／27首次在台開賣，想嚐鮮的星迷們記得快筆記！

「維也納風奶香那堤」延伸自南韓星巴克最暢銷飲品「Black Glazed Latte」，在當地市場上市即成為暢銷人氣飲品，更是每年秋季都會回歸的季節飲品，是該地最受歡迎飲品之一，這次也首度在台上市。

▲星巴克開賣南韓熱賣的維也納風奶香那堤。（圖／各業者提供）

▲星巴克開賣南韓熱賣的維也納風奶香那堤，售價155元起。（圖／各業者提供）

星巴克表示，台灣版的「維也納風奶香那堤」將飲品升級，運用奶香的柔美與維也納咖啡融合，建議品嚐維也納風奶香那堤時，先別急著攪拌咖啡，第一口先喝馬斯卡彭鮮奶油帶出濃郁起司的香醇口感，讓溫潤的鮮奶油在口中綻放，攪拌均勻後再飲用，感受濃縮咖啡與滑順蒸奶的結合，才能體會豐富口感、焦糖起司甜香及可可餘韻。

在微寒的冬天來杯濃郁咖啡、起司與鮮奶油的搭配，聽起來就很吸引人，此外，多層次的迷人的外觀絕對很好打卡。星禮程會員從12／27至12／31，使用星巴克APP行動預點，輸入活動代碼「最愛維也納」，可享新品維也納風奶香那堤大杯以上77折優惠。

▲星巴克開賣南韓熱賣的維也納風奶香那堤。（圖／各業者提供）

今年冬天SUNMAI金色三麥反其道而行，將水果甜點釀成酒推出三款「喝的微醺甜點」，首款為汲取果實酒的釀造手法，熟成時期投入大量草莓果泥，讓風味香甜如鮮採草莓的「超派草莓」。而另兩款則與日本甜點品牌PABLO半熟起司塔合作，以冬季奢華水果的濃郁、奪目為靈感，把溫帶到熱帶的夢幻水果組合一起釀成酒裝罐。

▲星巴克開賣南韓熱賣的維也納風奶香那堤。（圖／各業者提供）

兩款聯名飲品包括「野莓櫻桃」，其口味融合多種優雅酸甜的莓果，再以香醇的櫻桃點綴，華麗的紫紅色酒體更是如珠寶般明艷動人，超適合派對！「熱帶水果天堂」結合芒果、鳳梨、百香果、芭樂等熱帶氣息，橘金酒色美似赤道夕陽，酸中帶甜，讓不喜歡厚重冬季酒款的消費者，有明亮輕盈的新選擇。單瓶定價90元至109元不等。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

星巴克, 維也納風奶香那堤, 金色三麥

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