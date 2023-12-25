海鮮竟是高普林！營養師：痛風患者「3類食物」不能吃

▲高尿酸患者尤其要注意飲食。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人都知道要避免三高，但卻多人忽略第四高，也就是高尿酸血症，只要尿酸值過高，再放縱自己吃吃喝喝，就很容易引發痛風，終身都可能要吃藥控制，若你已是痛風患者，聽聽營養師高敏敏告訴你哪些不能吃！

營養師高敏敏指出，冬季是痛風的好發時節，因為天氣變涼，食慾也跟著增加，少吃多動又特別想喝熱熱的高湯，當普林累積過多，就容易引發痛風毛病，若你已痛風不適，以下食物千萬不要碰！

#不吃高脂肪、高普林食物

例如內臟、培根、紅肉、海鮮等，不少人都以為海鮮很健康，就毫不克制的吃，其實雖然看似清淡低脂，但卻是高普林食物。

#不喝酒

任何酒都會增加痛風發病的風險！因為酒精本身就會影響尿酸代謝，若突然間狂飲更容易引起急性痛風，很多發作到門診諮詢，都會發現酒精是造成發作的最後一根稻草。

#不喝碳酸飲料、果糖

果糖會大量提升尿酸濃度，容易引發痛風，而碳酸飲料也經常使用果糖糖漿，坊間的手搖飲也該酌量引用。

那要怎麼做才能舒緩痛風呢？營養師高敏敏則建議以下幾個方法：

1.冰敷

可以用冰塊冰敷疼痛部位，幫助緩解發炎情形，但要注意別凍傷囉！

2.減少活動量

按摩患部會加重疼痛，建議安靜療養或減少活動量。

3.抬高疼痛部位

將疼痛部位抬高過心臟，增加循環、減少疼痛、消除血管的瘀血。

4.看診吃藥

如果痛風症狀遲遲未改善，必須盡快就醫治療，並依醫生指示吃藥。