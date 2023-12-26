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年紀越大戀愛運越旺的3大星座！Top 1年輕時眼光差，常陷進不對的感情

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▲▼ 年紀越大戀愛運越旺的3大星座 。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

多數人都會想趁著年輕時多談幾場戀愛，因為在普遍想法中，大家都覺得年紀越大，桃花越差、越難開啟戀愛，但其實有些星座卻剛好相反，年紀變大，戀愛運反而更好！被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開年紀越大戀愛運越旺的3大星座，像是Top 1分為兩派，有的是年輕時專心於打拚事業，也有的是眼光很差，常陷進錯誤的感情裡。

▲▼ 年紀越大戀愛運越旺的3大星座 。（圖／記者張毓容攝）

Top 3：獅子座

唐綺陽表示，很少遇過獅子座談感情不傻的，尤其是年輕的獅子座，因為太陽賦予熱力，使獅子有過度熱情的傾向，但他們的熱情也不是指看到誰就想撲上去，而是有一點像炭火，他們愛情上的炭火就是燒得比別人旺。

只有隨著年紀的增長，當他們不再自卑自苦，慢慢知道自己要的其實是平凡安定的人生，也懂了虛榮繁華的一切終究是一場空，就會開始展現成熟與擔當。而變得謙虛的獅子反而會散發無可抵擋的魅力，因為他們有發自內在的自信，也不再受內心騷亂之苦，反而會讓周遭的人很想親近你們。

▲▼ 年紀越大戀愛運越旺的3大星座 。（圖／記者張毓容攝）

Top 2：天秤座

雖然天秤座平常看似很好相處，但如果他們存心要尖酸刻薄，可以做得很淋漓盡致，而把長久經營的人際關係或是本來有深厚感情的人氣走，連桃花都被趕走。因為他們的情緒會有一種壯士斷腕的破壞性，往往理智能忍，但情緒崩潰了就不能忍，他們便會開始冷嘲熱諷，感情就容易談不久。

但他們花多久時間接納一段感情，就得花多長時間療傷，因為他們的信任給的很慢，所以失戀後的天秤通常會傷的出乎意料地重，就算長時間療傷也未必能走出陰霾，更別提進入下一段戀情。只有等到他們隨著年紀越大才會比以前更敢付出，也比以前能更自然地跟異性相處，因為隨緣，得失心沒那麼重了，對感情的分合看得比較輕鬆，自己的態度也就沒再那麼僵硬，自然能享受愛情真正甜蜜的滋味。

▲▼ 年紀越大戀愛運越旺的3大星座 。（圖／記者張毓容攝）

Top 1：雙魚座

雙魚座有一派年輕時還蠻熱衷於工作，工作表現很出色，精力都集中在打拚事業，對他們來說戀愛只是生活中的點綴而已；還有另一派是眼光很差，常以為自己是在拯救別人，比如看到有人跟另一半感情不好，就覺得對方好可憐，而傻傻地踏進不對的感情關係裡，在感情上總是「犧牲奉獻」。

直到他們年紀越來越大，經歷了人生的大起大落，而越來越願意面對現實，不再那麼冷酷或是傻，加上處理感情的技巧與手段都比以往更高明，只要他們願意定下來，那戀情自然有機會修成正果。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 桃花運, 戀愛運, 雙魚, 天秤, 獅子

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