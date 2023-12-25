冬季露肌用「緊緻度」決勝負！身體護理「3大推薦」請入手

記者曾怡嘉／台北報導

天冷讓人總顧不了體重，零食一口接一口，這時候更該顧好身體肌膚，除了基礎的保濕外，身體緊緻度更要留意，利用洗澡時間做個去角質，洗後趁肌膚微濕在再抹上身體滋養霜，如果真的沒時間就去交給專業來場深層的按摩課程，幫助增加肌膚彈力和緊實度吧！



▲尼爾氏NYR 好朋友緊實滋養霜，170g，1,600元。

揀選蘊含不飽和脂肪酸與維生素的澳洲堅果油、葵花籽油、甜杏仁油等有機植物油，結合有機蜂蠟，深度滋養肌膚；廣藿香、天竺葵、快樂鼠尾草、乳香、大馬士革玫瑰等精油配方，協助平衡、安定紊亂心緒。可針對有緊實和撫紋需求的部位加強使用。

▲歐舒丹 歡聚乳油木綠去角質美體霜，200ml，1,400元。 (限量)

水潤細滑的凝露質地，蘊含細緻的絲瓜果粉末及橄欖葉粉末，溫和去除老舊角質，細緻柔嫩肌膚，橄欖果油、乳油木精萃及維他命E，加強保濕、豐潤柔適，提供肌膚去角質護理時絕佳的保濕與防護。包裝以100%回收塑膠罐，可再回收循環利用。

▲Melvita 黃金堅果舒緩彈潤按摩課程，2,000元。

以摩洛哥蒸氣浴為靈感的「黃金堅果舒緩彈潤按摩課程」，其特色在背部大面積的按摩去角質，能徹底進化細緻膚質，再由溫熱後的純正單方摩洛哥堅果油做背部油敷與全身按摩，經過七道程序淬鍊而成的珍貴堅果油，富含不飽和脂肪酸、植物固醇與維他命 E 等養分，具有舒緩潤澤與放鬆肌肉效果、促進循環代謝，同時有助提升肌膚的彈性與緊實度。