fb ig video ETtoday search mobile

冬季露肌用「緊緻度」決勝負！身體護理「3大推薦」請入手

>

記者曾怡嘉／台北報導

天冷讓人總顧不了體重，零食一口接一口，這時候更該顧好身體肌膚，除了基礎的保濕外，身體緊緻度更要留意，利用洗澡時間做個去角質，洗後趁肌膚微濕在再抹上身體滋養霜，如果真的沒時間就去交給專業來場深層的按摩課程，幫助增加肌膚彈力和緊實度吧！

▲▼身體保養。（圖／品牌提供）
▲尼爾氏NYR 好朋友緊實滋養霜，170g，1,600元。

揀選蘊含不飽和脂肪酸與維生素的澳洲堅果油、葵花籽油、甜杏仁油等有機植物油，結合有機蜂蠟，深度滋養肌膚；廣藿香、天竺葵、快樂鼠尾草、乳香、大馬士革玫瑰等精油配方，協助平衡、安定紊亂心緒。可針對有緊實和撫紋需求的部位加強使用。

▲▼身體保養。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 歡聚乳油木綠去角質美體霜，200ml，1,400元。 (限量)

水潤細滑的凝露質地，蘊含細緻的絲瓜果粉末及橄欖葉粉末，溫和去除老舊角質，細緻柔嫩肌膚，橄欖果油、乳油木精萃及維他命E，加強保濕、豐潤柔適，提供肌膚去角質護理時絕佳的保濕與防護。包裝以100%回收塑膠罐，可再回收循環利用。

▲▼身體保養。（圖／品牌提供）

▲▼身體保養。（圖／品牌提供）

▲Melvita 黃金堅果舒緩彈潤按摩課程，2,000元。

以摩洛哥蒸氣浴為靈感的「黃金堅果舒緩彈潤按摩課程」，其特色在背部大面積的按摩去角質，能徹底進化細緻膚質，再由溫熱後的純正單方摩洛哥堅果油做背部油敷與全身按摩，經過七道程序淬鍊而成的珍貴堅果油，富含不飽和脂肪酸、植物固醇與維他命 E 等養分，具有舒緩潤澤與放鬆肌肉效果、促進循環代謝，同時有助提升肌膚的彈性與緊實度。

關鍵字：

滋潤, 緊緻, 身體保養, 冬季

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

營養師：早晨建議空腹吃「5種食物」、讓你體重掉最快

營養師：早晨建議空腹吃「5種食物」、讓你體重掉最快

《小紅書》超準心測！從「吃菜順序」秒測你的擇偶觀

《小紅書》超準心測！從「吃菜順序」秒測你的擇偶觀

冬季露肌用「緊緻度」決勝負！身體護理「3大推薦」請入手

冬季露肌用「緊緻度」決勝負！身體護理「3大推薦」請入手

容易憂鬱、焦慮快吃！營養師曝「5類快樂食物」穩定情緒又不怕胖 星巴克推出「南韓熱賣」維也納風奶香那堤　漸層美翻12／27開賣 好準！挑「3種動物」1分鐘測出「你在別人眼裡的樣子」 2萬元以內「免安裝洗碗機」新品　自動開門、紫外線烘乾任你選 屏東必買伴手禮TOP 6！最美麵包店、海鴻萬巒豬腳非吃不可 海鮮竟是高普林！營養師：痛風患者「3類食物」不能吃 52歲范文芳凍齡羨煞人　首度公開6個變美小習慣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面