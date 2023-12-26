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2023秋冬精品墨鏡吹起「暖冬時尚」風！PRADA、Oliver Peoples新復古感超潮

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▲▼ 2023秋冬精品墨鏡吹起「暖冬時尚」風。（圖／品牌提供）

▲今年秋冬延續春夏多巴胺的影響，精品眼鏡、墨鏡吹起「暖冬時尚」風。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、記者張毓容攝

配件不僅能為穿搭加分，有時更是定調整個造型的關鍵之處，除了包款、飾品，墨鏡及眼鏡鏡框更是許多時尚名人必備的重要搭配元素。而今年秋冬延續春夏多巴胺風潮的影響，流行起包含「美拉德」等溫暖色彩，連同亮色與清透暖色也影響著墨鏡、眼鏡的設計，像是PRADA、BRUBERRY、Oliver Peoples本季新品就增加了許多具有線條及份量感的元素，包括增厚設計、稜角分明的版型，營造出跨越性別、年齡的多元可能性，即使穿搭再簡單，挑選一款造型感眼鏡戴上，時尚潮味瞬間湧現。

PRADA

▲▼ 2023秋冬精品墨鏡吹起「暖冬時尚」風。（圖／品牌提供）

▲▼ 2023秋冬精品墨鏡吹起「暖冬時尚」風。（圖／品牌提供）

PRADA 2023秋冬眼鏡系列以「美麗、關懷與愛」為靈感，在造型上不斷強調三角形LOGO的核心精神，更搭配幾何營造立體圖騰美感，像是代言人「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatc）所拍攝的最新形象廣告中，他配戴的主打款全新SYMBOLE太陽眼鏡，就是以特大方型前框結合有著獨特立體設計的多面鏡腳，即使鏡架全黑依舊非常吸睛，潮感十足。

▲▼ 2023秋冬精品墨鏡吹起「暖冬時尚」風。（圖／品牌提供）

▲▼ 2023秋冬精品墨鏡吹起「暖冬時尚」風。（圖／品牌提供）

此外，像是新款金屬太陽眼鏡「SPRA50」就以柔軟輪廓的大淚珠狀前框，搭配嵌有PRADA經典三角形標誌的金邊鏡腳，演繹出新型態的飛行員鏡框，俐落又細緻，一戴就有型。

Oliver Peoples

深受許多名人喜愛的Oliver Peoples，2023秋冬完美呈現寧靜又強烈的極致美感，同時又保有品牌低調奢華的品味，共推出「ONLY」、「法國新浪潮」和「1960」等3大重點系列。

▲▼ 2023秋冬精品墨鏡吹起「暖冬時尚」風。（圖／品牌提供）

「ONLY」系列新品主打日本精湛工藝手工打造出的輕盈鏡架搭配精緻細節，舒適的同時獨特精美，像是「N.02 SUN」是以懷舊為靈感的造型，搭配由復古啟發的輪廓和傳統色系，加上超薄的醋酸纖維鏡架及與眾不同的鼻橋，提供光學眼鏡和太陽眼鏡兩種版本。

▲▼ 2023秋冬精品墨鏡吹起「暖冬時尚」風。（圖／品牌提供）

「法國新浪潮」是Oliver Peoples在2023年秋冬另一個重點靈感。每個款式都以標誌性的元素及品牌一貫的精緻華美風格，呈現出獨特的復古美學。像是摩登又大膽的「BIRELL SUN」鏡框，提供客製化的醋酸纖維和鏡片組合，可配合太陽眼鏡的風格，同時也提供光學款式，而在亮眼又經典的輪廓上，鏡框上也都有提升視覺效果飾釘細節。

▲▼ 2023秋冬精品墨鏡吹起「暖冬時尚」風。（圖／品牌提供）

▲▼ 2023秋冬精品墨鏡吹起「暖冬時尚」風。（圖／品牌提供）

「1960」系列則是承自品牌最引以為傲的1960年代經典工藝細節、多面金屬和裝飾藝術的設計理念。像是新成員「MAYSEN」擁有懷舊的外型，搭配別樹一格的鑰匙孔鼻橋與有稜有角的鏡框，完美將古典的外型與現代的電鍍工藝相結合，對大多數人的臉型都很友好，戴上不怕出錯；而具有多面金屬設計的「KIERNEY SUN」配有獨特的六邊形鏡片，獨家專利玻璃鏡片的配色包括對經典的全新詮釋，包括G-15漸層和橘色鏡面，都是近年來的潮流風向標。

BURBERRY

▲▼ 2023秋冬精品墨鏡吹起「暖冬時尚」風。（圖／品牌提供）

BURBERRY延續典型的英式美感，提供具有現代氣息的永恆光學眼鏡設計，以幾何性狀款式呈現現代風格，搭配鏡臂上巧妙的標識展現BURBERRY傳統的一面，新舊融合的衝突感更增添時尚張力。

▲▼ 2023秋冬精品墨鏡吹起「暖冬時尚」風。（圖／記者張毓容攝）

像是條紋款系列，以BURBERRY標誌性格紋的解構，展現條紋細節，太陽眼鏡和光學款式都是2023秋冬男裝廣告的主要識別元素；而LOGO金屬款系列則是受到品牌標誌性輕珠寶的啟發，將BURBERRY的標誌字母LOGO做了現代化的詮釋，賦予時尚前衛的魅力。

關鍵字：

2023秋冬, 墨鏡, 眼鏡, 太陽眼鏡, 趨勢, PRADA, BURBERRY, Oliver Peoples

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