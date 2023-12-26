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凱特王妃喜歡的大衣、帽子全包色　黛妃耳環加持藍得出色

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▲▼凱特王妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特王妃（左起）牽著女兒夏綠蒂公主、喬治王子、威爾斯親王威廉牽著小兒子路易王子與米婭廷德爾。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

昨歡慶聖誕節，英國王室成員按照慣例團聚一同上教堂，所到之處都受到民眾熱烈歡迎，尤其威爾斯親王威廉一家五口現身格外耀眼，再次上演質感親子裝穿搭，今年聖誕節主題為「藍綠色」，身為同色控的凱特王妃與老公威廉、長子喬治都是藍色裝扮，女兒夏綠蒂公主則穿西班牙童裝品牌Friki橄欖綠大衣，么兒路易王子則綜合全家色調，以藍綠格紋褲襯托他的活潑性格。

▲▼凱特王妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特王妃帶著兒子與民眾打招呼。（圖／美聯社）

身為一家時尚指標的凱特王妃，不僅是同色控也是「包色控」，她於聖誕節所穿的藍色大衣是Alexander McQueen訂製款，她也曾穿相同款式的綠色大衣，差別是在扣子款式不同；昨她戴的Juliette Millinery蝴蝶結與箭造型藍色帽飾，她也擁有同樣式的黑色款，而耳際上則是黛安娜王妃傳承的藍寶石鑽石耳環，從頭到腳「藍得出色」。

▲▼凱特王妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉都穿著棕色系大衣出席亮相。（圖／美聯社）

凱特王妃一家穿搭在色調上也用心搭配，藍綠色系的穿搭顯現和諧畫面，么兒路易王子綜合全家色系，身穿藍綠格紋褲特別顯眼，他右手牽著爸爸威廉，左手牽著表姊、安妮長公主的外孫女米婭廷德爾（Mia Tindall）進場，收斂小淘氣模樣。國王查爾斯三世與王后卡蜜拉也講求服裝色系協調性，均以棕色系大衣造型亮相。

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關鍵字：

凱特王妃, Alexander McQueen, 喬治王子, 夏綠蒂公主, 路易王子, 威爾斯親王威廉

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