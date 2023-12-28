《京城怪物》8金句：只求平安無事過好今天，盡可能夾縫求生

實習記者施至真／綜合報導

由朴敘俊、韓韶禧主演的驚悚懸疑韓劇《京城怪物》，從上線前就引起熱議！劇情設定在1945年二戰末期，以韓國首都京城的神秘甕城醫院為故事主場景，為了製作出最強武器，不惜在醫院實驗室做人體實驗，最終製造出冷血且無比聰明的怪物。而劇中角色也各自追求著不同的人生目標，當中的金句台詞也掀起討論！

▲《京城怪物》一上線就熱議不斷。（圖／翻攝IG@netflixtw、@netflixkr，下同）

＃你見過我隨便相信誰嗎？我可是連自己都不相信的人。你從來沒有往倒掛的人的鼻孔裡，沒完沒了的倒辣椒水，既沒有被火燙過，也沒遭受過電刑拷問吧？不管是家人還是同志，萬一處於那種狀況下，即使你背信棄義，我也不會怨你的。

＃不要把他和我這種水準的人相提並論，他可是為了更遠大的抱負而賭上生命。

＃你自己連死的勇氣都沒有，就不要把別人的犧牲當成理所當然！

＃他們抓著那些不算什麼的事，威脅著要把我的東西全部搶走，就好像那些東西本來就是他們的，說得那麼理直氣壯、那麼厚顏無恥。

＃你可以罵我，但你不能罵我的錢，儘管我掙那些錢，掙得像狗一樣，但那些錢對我意義重大。

＃我不會刻意問你感覺怎麼樣，因為我知道你並不好受，可是……我還是希望你能感覺好一點。我母親對我說的最後一句話，就是：「你要好好活著」。

＃你也在盡全力做自己該做的事啊，我早就看出來了，你表面上裝得吊兒郎當，可你是在關鍵時刻做出正確決定的人，是你救活了這些人。

＃在這亂世當中，我只求平安無事地過好今天，盡可能地夾縫求生。

《京城怪物》第一季共10集，目前上半部7集已於Netflix播出，下半部還有3集將在2024年1月5日上線。