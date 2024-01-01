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2024代表色「柔和桃」彩妝盤點！VALENTINO神仙美色、THREE化妝包必備

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

色彩權威Pantone（彩通）公布2024年度代表色「Peach Fuzz柔和桃」是介於粉色與橘色之間的暖蜜桃色。彩妝也跟上這股趨勢推出許多呼應的單品，從唇膏、腮紅通通有。

Peach Fuzz柔和桃的代表含義

Pantone編號13-1023的Peach Fuzz柔和桃，表現出我們對照顧自我與他人的渴望，是溫柔的蜜桃色色調，豐富了身心靈。

在2024春妝新品中，也可以看到許多柔和桃的身影。

柔和桃彩妝推薦

香奈兒雪花燦亮頰彩盤＃暖杏蜜桃

香奈兒彩妝首次前進冬季運動的世界，推出冬季假期限量彩妝，讓人彷彿置身於高山滑雪勝地，透出在戶外活動享受一日後的粉嫩好氣色。

其中限量的「雪花燦亮頰彩盤」結合細緻珠光與色素微粒，輕輕一刷，立即為顴骨暈染明亮色彩，彷彿冷風吹拂下的天然腮紅。三色中的「＃暖杏蜜桃」正是柔和桃色，輕刷在臉上就像運動後透出的自然紅暈。

粉體表面還壓印精緻雪花圖騰，十分漂亮。

媚比琳FIT ME漂染持色腮紅＃10蜜桃裸香檳

媚比琳2023年末推出全新升級的「微醺小粉磚」FIT ME漂染持色腮紅，微研細緻粉體帶來輕盈柔軟的觸感，輕掃雙頰彷彿由內而外透出自然微醺感，輕鬆塑造可甜可欲的氛圍系質感妝容。

奶霜質地更是滑順好暈染，顯色卻不容易失手，同時無需煩惱結塊問題，就算是化妝新手也能輕鬆暈出自然好氣色。

這次推出的四色中首推＃10Brave蜜桃裸香檳，絕不出錯的蜜桃裸色，適合各種妝容，輕鬆呈現自然好氣色。

THREE魅光漫采綻色膏

THREE在2024春妝中推出前所未見的新品「魅光漫采綻色膏」，主打不被現有框架束縛，是多用途的彩妝，從眼、頰、唇、眉都可用，讓大家自由揮灑色彩。

像卡士達奶油般輕薄彈潤的質地，接觸肌膚後會形成細膩膜層貼合唇部、雙頰及眼眸，展現柔美粉感。無須任何技巧，用手就能畫出質感漸層妝感。

常態色一共有八色，最推薦＃01 ETERNAL EXPLORER是乍看純真無邪卻華美動人，蘊藏金色珠光的清新蜜桃粉色。

RMK眼頰多采棒

RMK在2024春妝中推出眼頰多采棒限定色。眼頰多采棒屬於多功能的彩妝棒，從眼影、腮紅都能一筆完成。無論是直接塗抹在肌膚上或是用指腹暈開，柔軟質地都能滑潤延展，輕鬆打造柔和妝感。

這次限定色更是Pantone 2024年度代表色柔和桃，蜜桃色帶著細緻珠光，以帶有溫暖氣息的暖色調，詮釋出春天多變的心情。絕妙的發色與任何妝容、膚色皆能完美搭配，更賦予肌膚清新的光澤感。

VALENTINO BEAUTY 2024新年限定繁花珊瑚限量版

邁向嶄新一年之際，VALENTINO BEAUTY推出新年限定繁花珊瑚限量版彩妝，靈感「VALENTINO CORAL日暮珊瑚橘」來自高訂時尚大秀，並延伸至彩妝與香氛領域，還正好呼應Pantone 2024年度代表色。

「VALENTINO CORAL日暮珊瑚橘」以日落時分漫步於羅馬的夢幻場景為靈感，珊瑚色的光芒閃耀於天際線，目光所及之處全被輕柔橙色給溫暖包覆，不僅有最衝擊的色彩體驗，漫天的橘光也昇華為氣泡升騰，恣意歡躍的氣氛讓全新的一年洋溢自由與期待。系列品項包括換上珊瑚橘限量外殼的高訂光感氣墊粉餅、高訂柔霧唇膏。

1.高訂光感氣墊粉餅繁花珊瑚限量版

被譽為史上最美白氣墊的「鉚釘白氣墊」，2024年開春特別推出全新高訂光感氣墊粉餅繁花珊瑚限量版，將經典高訂白皮革改為珊瑚橘色澤，搭配鉚釘V LOGO，吸睛度再飆升。

氣墊粉體中添加頂級保養精華，上妝後還能吸附多餘油脂、補水保濕，服貼網紗科技更帶來極緻的貼膚遮瑕力，全天候零死角展現高調發光的高訂水光妝效。

2.高訂柔霧唇膏繁花珊瑚限量版

高訂柔霧唇膏精選三色換上了溫柔至極的「VALENTINO CORAL 日暮珊瑚橘」外殼，包括潮酷紅棕調＃111A、高級橘棕調＃77A、顯白橘紅調＃219A三大神仙美色，一抹滑順顯色不卡紋，持久柔霧超保濕，為新年帶來最令人驚豔的時尚蛻變。

＃77A：純正橘棕裸色調，人間美拉德又潮又酷、可跩可甜。

＃111A：最具人氣的肉桂紅棕色，日常浪漫高級感，薄擦氣質出眾、厚塗氣場全開。

＃219A：將日落橘紅融入唇瓣，復古氛圍拉滿、誰擦誰顯白。

2024新年限定，VALENTINO BEAUTY單筆消費滿額NT$5,800，即贈限量「高訂氣墊粉餅手拿包」。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

超溫柔！2024代表色Peach Fuzz柔和桃美甲20款盤點，指尖的氣質就靠它

從想跟上2024年度色？盤點10款Peach Fuzz柔和桃色系手袋，Bottega Veneta、Louis Vuitton...挑一款入手！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 2024年度色, Peach Fuzz, 柔和桃, Pantone, 彩妝

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