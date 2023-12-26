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安格斯12星座一周運勢12／25-12／31　處女忙到炸、單身天秤不適合告白

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

水逆走到事業宮位引發短暫震盪，不過這周很快移入下一個宮位，也緩解了工作上的危機！年末倒數時刻，牡羊座反而不需要給自己太多的壓力，也別工作來填滿生活，跨年倒數，不妨擴展社交，與久違的好友麻吉邀約爽吃，小小的移轉工作、課業上的緊繃神經，能帶來更多好運，不過水逆隱憂仍在，與人邀約可別記錯時間大遲到喔！

金牛 4.21~5.20

金牛座看似平淡無波的表面之下，送別2023的倒數時刻，其實有很多事都在醞釀著，近期圍繞在身邊的「人」的問題會特別多，想要單純做事都未必如願，建議你要多耐心溝通，也別因為旁人的冷言冷語走心。單身者情感走入小小空窗期，有對象的和對方感情也有些疏遠，需要花點時間好好梳理此刻當下的真實心意。

雙子 5.21~6.20

頂著水逆的陰影，雙子不但不顯疲態，年底這周反而更活躍起來，整體運勢表現可圈可點，職場上能夠找到適合自己的舞台，在某些時刻的表現讓人為之驚艷！人際方面也呈現十分熱絡的互動，各種有趣的邀約不但能體驗十足的樂趣，單身者也能在其中遇見邂逅桃花，歲末時刻雙子的工作與生活都呈現滿載的狀態。

巨蟹 6.21~7.21

最讓巨蟹座擔心的職場運勢，這周隨著水逆的移位，也削去了原本的危機與考驗，這周可以暫且稍稍喘息，不必再處處被時間逼著跑，不過人際上仍不可掉以輕心，向你靠攏的新舊朋友，有些可能別有居心，最好保有一點警覺。單身者感情上千萬別一頭熱的衝昏頭，保持一點戒心也可以避免自己受到傷害。

獅子 7.22~8.22

漫長的一整年，為何愈到年底時間愈快呢？這周獅子座一定也發現時間怎麼過得特別快，腦子裡想做的事卻老追不上實際的狀態，以致於忙碌得毫無頭緒，這陣子你應將很大的心神都放在工作上，不管你身邊有沒有情人，此時的感情進度都有點停滯，任憑你內心再怎麼糾結焦慮明示暗示，一時之間都不一定能得到明確的答覆。

處女 8.23~9.22

倒數計時的這周又遇上水逆攪局，處女座面臨「忙到有點軋不住」的時期，除了不斷被進度追著跑外，也有很多來自家人、朋友甚至工作上的壓力，此時心境的轉換是重要的，很多事急也沒用，只能以穩健、按部就班的節奏一件一件處理。感情表現有些倒退嚕，雖然有些孤單，卻也很容易因生活上的其它事物而轉移注意力。 

天秤 9.23~10.22

走到年底歡慶氛圍特別濃的時刻，長袖善舞的天秤座面對各方熱情邀約，想低調都很難，工作上的競爭頗為競烈，也讓你超級忙碌，建議你別給自己太大壓力，再忙也要陪陪家人和情人，不要忽略了身邊最親密的人對你的擔心和付出。單身者此時並不適合告白，暗示會比明示更佳。有情人的感情穩定發展，一起出遊能為感情加分。

天蠍 10.23~11.22

新任務、舊任務齊來報導，對天蠍座來說這周每天日子又忙碌又紮實，工作幾乎是分不開身，讓你恨不得能有個三頭六臂來消化龐大的內容，不過水逆期間還是建議保守行事，工作、生活、感情都要三思後行，特別是說話、溝通，務必收起過於尖酸嘲諷的話語，也建議別與不熟的人談論政治或敏感議題以免傷和氣。

射手 11.23~12.21

本命宮位受到水逆暴擊，近期射手可要更繃緊神經面對挑戰，切忌一心多用，工作上分心將使你錯誤百出，感情上也要保持專注，才避免牽扯進複雜的關係中。年底倒數，得試著控管每日的工作內容，過多的工作量及日復一日的壓力，已經讓你感到疲乏，若得不到充分的休息，當心身心健康亮起紅燈！

摩羯 12.22~1.19

原本在摩羯本命宮位揮之不去的水星逆行，這周悄悄換了宮位，也大大減免了摩羯本命宮位的煞星威力，這周戰戰競競的緊繃狀態可以稍稍得到舒緩，過去努力耕耘的事會有著水到渠成的好成果，不論是工作或感情還是人際關係。感情表現不是不好，只是你經常忽略身邊異性向你示好的訊息，對心上人又太過緊張錯失良機，感覺桃花一直不開。

水瓶 1.20~2.18

水逆位移之下，這周水瓶座得拿出百分百的認真與幹勁，以認真學習的態度面對工作，雖然水逆之下感覺比以前吃力了，但只要你願意認真努力，最後的成果將會令大家驚艷！此時正臨過度期，適合為自己安排一個短程旅行或設法與情人重燃交往時的激情，彼此對於對方的了解都會很深！

雙魚 2.19~3.20

雖然雙魚座也有著十分機靈巧妙的一面，不過近期水星位移後，魚兒對突發事件要有更穩定鎮靜的態度，以及接受與處理的心態，這些變動將考驗著你的應變能力，戀愛中的魚兒感情進入磨合期，雖然會發現彼此很多沒默契的地方，但不至於減少兩人間的情感。單身的魚兒好好享受無牽掛的自在感，有時感情只是枷鎖，少了它可以更自由。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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