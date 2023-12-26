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《水行俠2》傑森摩莫亞是粉紅控　宣傳活動全套粉西裝：「我穿超Man」

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

飾演DC超級英雄電影《水行俠》爆紅的狂野派美國男演員傑森摩莫亞（Jason Momoa），在近期的電影宣傳活動上再度以自己最愛的粉色系登場，在過去他也曾以粉色造型為美國時尚雜誌拍攝一組粉嫩照，這次一起來回顧一下水行俠又多愛粉紅色。

《水行俠》傑森摩莫亞自曝最喜歡粉紅色

一身碩大健壯的肌肉，散發著野性的傑森摩莫亞，過去多次在訪問中都表示過，他最喜歡的顏色就是粉紅色，無論幕前或私下的穿搭都多次以粉紅色的造型現身，更曾與前妻一起穿上粉紅色情侶裝踏上第91屆奧斯卡星光紅毯，雖然猛男壯漢與粉紅色不常有關聯，但身高193公分的傑森摩莫亞真的有很能駕馭粉紅色的反差魅力。

傑森摩莫亞在2020年時為美國時尚雜誌拍攝了一系列的粉紅穿搭大片，以奢華張揚的Dolce & Gabbana緞面印花西裝、Tom Ford的鬆弛感套裝，以及居家感十足的Marrakshi Life長版居家套裝輪番登場，並在雜誌的訪問中表示自己對粉紅色的喜愛：「粉紅色是一個很美的顏色，而且我對我的男子氣概很有信心，所以我根本不在乎別人怎麼想！」。

近期傑森摩莫亞出席《水行俠 失落王國》的電影宣傳活動，同樣也以全套的粉紅色西裝與導演溫子仁同台，私下的他也持續貫徹對於粉紅色穿搭的喜愛。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 水行俠2, 傑森摩莫亞

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