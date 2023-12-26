The North Face聯名陳冠希潮牌CLOT亮點一次看！星空羽絨服、極光外套將開賣

記者鮑璿安／綜合報導

即將迎來元旦，立刻有話題聯名可以收！The North Face攜手陳冠希主理品牌CLOT 重磅發布2024聯名新系列，雙方展開合作第二篇章，為本次聯名注入亮眼極光色系結合防水高機能，從毛帽、旅行袋到極光滑雪外套等完整行頭，為冬季打造亮眼舒適穿著。









▲ The North Face攜手CLOT 重磅發布2024聯名新系列 。（圖／品牌提供）

The North Face x CLOT聯名系列第二篇章，以追尋北極光的經歷作為靈感來源，延續首次合作雲彩藝術的氛圍調性，汲取出星際藍、極光綠、霓光虹、星雲粉等神秘極光色彩，在滑雪外套上打造極為夢幻的極光印花，同時也不忘結合戶外美學，採用DRYVENT三層防水技術加持，並配備可調節繩索扣，為頭部提供雙重防護，從裡到外細節滿滿。

▲戶外運動服染上粉色調。（圖／品牌提供）

▲保暖性十足的極地色系抓絨上衣 。（圖／品牌提供）



▲（依序）經典DUFFEL旅行袋、毛帽、極光雪衣 。（圖／品牌提供）

另也有極地色系的抓絨上衣、防潑水科技的宇宙星空羽絨服、滑雪吊帶褲，融入可拆卸細節和撞色元素，打造輕量且保暖的搶眼穿搭。聯名系列的LOGO毛帽，正反兩面分別印有雙品牌LOGO，也被視為必收單品之一。The North Face x CLOT聯名系列將於2024年1月1日起，於官網及全台北、中、南區共四家限定通路開始販售，Juice線上及線下店舖也將同步開賣。





▲Canada Goose與CONCEPTS聯名，以高辨識度的迷幻變形蟲圖騰為主軸。（圖／品牌提供）



▲Canada Goose二度攜手日本重磅街頭服飾品牌BAPE，帶來迷彩羽絨外套以及Freestyle 背心。（圖／品牌提供）

同時，本季Canada Goose揭開與CONCEPTS聯名序幕，以高辨識度的迷幻變形蟲圖騰為主軸，結合炫彩面料打造備受歡迎的Crofton系列，聯名涵蓋背心、羽絨外套、手拿包、羽絨靴以及運動褲，黑、藍、綠色大自然色調相佐，滿足全身上下的時髦穿著。Canada Goose更二度攜手日本重磅街頭服飾品牌BAPE (A Bathing Ape)，以標誌性的迷彩Giant ABC CAMO迷彩印花一躍而上經典Crofton羽絨外套以及Freestyle 背心，羽絨外套採用 Recycled Feather-Light-Ripstop 輕量、防撕裂結構和防潑水面料製成；羽絨背心則更適合台灣天氣。