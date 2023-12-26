fb ig video ETtoday search mobile

The North Face聯名陳冠希潮牌CLOT亮點一次看！星空羽絨服、極光外套將開賣

>

記者鮑璿安／綜合報導

即將迎來元旦，立刻有話題聯名可以收！The North Face攜手陳冠希主理品牌CLOT 重磅發布2024聯名新系列，雙方展開合作第二篇章，為本次聯名注入亮眼極光色系結合防水高機能，從毛帽、旅行袋到極光滑雪外套等完整行頭，為冬季打造亮眼舒適穿著。

▲▼ The North Face攜手CLOT 重磅發布2024聯名新系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ The North Face攜手CLOT 重磅發布2024聯名新系列 。（圖／品牌提供）

▲ The North Face攜手CLOT 重磅發布2024聯名新系列 。（圖／品牌提供）

The North Face x CLOT聯名系列第二篇章，以追尋北極光的經歷作為靈感來源，延續首次合作雲彩藝術的氛圍調性，汲取出星際藍、極光綠、霓光虹、星雲粉等神秘極光色彩，在滑雪外套上打造極為夢幻的極光印花，同時也不忘結合戶外美學，採用DRYVENT三層防水技術加持，並配備可調節繩索扣，為頭部提供雙重防護，從裡到外細節滿滿。

▲▼ The North Face攜手CLOT 重磅發布2024聯名新系列 。（圖／品牌提供）

▲戶外運動服染上粉色調。（圖／品牌提供）

▲▼ The North Face攜手CLOT 重磅發布2024聯名新系列 。（圖／品牌提供）

▲保暖性十足的極地色系抓絨上衣 。（圖／品牌提供）

▲▼ The North Face攜手CLOT 重磅發布2024聯名新系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ The North Face攜手CLOT 重磅發布2024聯名新系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ The North Face攜手CLOT 重磅發布2024聯名新系列 。（圖／品牌提供）

▲（依序）經典DUFFEL旅行袋、毛帽、極光雪衣 。（圖／品牌提供）

另也有極地色系的抓絨上衣、防潑水科技的宇宙星空羽絨服、滑雪吊帶褲，融入可拆卸細節和撞色元素，打造輕量且保暖的搶眼穿搭。聯名系列的LOGO毛帽，正反兩面分別印有雙品牌LOGO，也被視為必收單品之一。The North Face x CLOT聯名系列將於2024年1月1日起，於官網及全台北、中、南區共四家限定通路開始販售，Juice線上及線下店舖也將同步開賣。

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose與CONCEPTS聯名，以高辨識度的迷幻變形蟲圖騰為主軸。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 聯名 。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose二度攜手日本重磅街頭服飾品牌BAPE，帶來迷彩羽絨外套以及Freestyle 背心。（圖／品牌提供）

同時，本季Canada Goose揭開與CONCEPTS聯名序幕，以高辨識度的迷幻變形蟲圖騰為主軸，結合炫彩面料打造備受歡迎的Crofton系列，聯名涵蓋背心、羽絨外套、手拿包、羽絨靴以及運動褲，黑、藍、綠色大自然色調相佐，滿足全身上下的時髦穿著。Canada Goose更二度攜手日本重磅街頭服飾品牌BAPE (A Bathing Ape)，以標誌性的迷彩Giant ABC CAMO迷彩印花一躍而上經典Crofton羽絨外套以及Freestyle 背心，羽絨外套採用 Recycled Feather-Light-Ripstop 輕量、防撕裂結構和防潑水面料製成；羽絨背心則更適合台灣天氣。

關鍵字：

The North Face, CLOT, 2024, 聯名

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

熬夜不睡超傷！盤點頭髮越來越少的「6個原因」

熬夜不睡超傷！盤點頭髮越來越少的「6個原因」

日無印良品最新「空氣沙發」掀話題！充氣裝置隨時調整坐感、超輕巧又極簡

日無印良品最新「空氣沙發」掀話題！充氣裝置隨時調整坐感、超輕巧又極簡

年紀越大戀愛運越旺的3大星座！Top 1年輕時眼光差，常陷進不對的感情

年紀越大戀愛運越旺的3大星座！Top 1年輕時眼光差，常陷進不對的感情

安格斯12星座一周運勢12／25-12／31　處女忙到炸、單身天秤不適合告白 噴香水太刻意？Dior推出口紅造型香膏、CHANEL祭出最強香氛護手霜組 The North Face聯名陳冠希潮牌CLOT亮點一次看！星空羽絨服、極光外套將開賣 《小紅書》超準心測！從「吃菜順序」秒測你的擇偶觀 營養師：早晨建議空腹吃「5種食物」、讓你體重掉最快 3歲娃戴18萬勞力士只看兩眼　DJ卡利寵兒炫富無極限 Swatch歐米茄年度最後一款聯名錶明開搶　金針布滿雪花致敬冷月

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面