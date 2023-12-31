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《京城怪物》韓韶禧髮型多變！稚嫩短髮、甜美波浪捲　根本換髮範本

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

以《夫婦的世界》闖出知名度的韓韶禧（前譯：韓素希），不僅接下許多廣告、代言，髮型的變化也受到矚目，先前曾短暫曝光的短髮就引起討論，髮型多變的她是大家換髮型時參考的好範本。

復古中長髮

韓韶禧和朴敘俊共演的新劇《京城怪物》在12月22日上線，在預告中以一頭復古的中短髮造型登場超吸睛！切齊的髮尾以平行的波紋造型，搭配上飾品有紗質外罩的貝雷帽，加上一襲水藍色洋裝實在太美！

魅惑長髮

當時在《夫婦的世界》劇中演出風情萬種的小三角色，韓韶禧以一頭充滿光澤的波浪長髮造型登場，私下也多為長髮造型，還擔任了巴黎萊雅韓國髮品的形象大使，除了黑髮之外也嘗試過許多髮色，不管是大型的波浪捲、或是帶有一點嬉皮氛圍的羊毛捲都駕馭得非常好。

在《夫婦的世界》初登場時以一頭亮眼的茶棕色登場，後期則變成較為低調的深棕色，一開始看起來是甜美中帶有殺傷力類型的角色，後期則低調許多。

長直髮

韓韶禧可女人味、可帥氣的神秘魅力受到大家喜愛，近期也常公開自己私下長直髮的模樣，給人更為帥氣、俐落的感覺。

中長髮

在《無法抗拒的他》中，韓韶禧的髮長落在超過鎖骨一點點，有別於長髮時多為中分、大旁分的氣勢造型，換上了空氣瀏海，整體看起來更有學生的氣息，符合大學生角色設定外也顯得知性優雅。

除了披散著髮絲外，劇組也釋出綁著公主頭和撩起髮絲的照片，更顯得溫柔和清純。

短髮

韓韶禧先前在IG上短暫曝光過短髮造型，長度及肩帶微微的波浪，整個人散發出宛如高中生般的少女氛圍，讓大家非常驚艷，但其實這已不是她初次將頭髮剪短。

韓韶禧先前就有學生時代、以模特兒身份出道初期的照片在韓網流傳，齊下巴的短鮑伯頭和波浪配上黑髮，給人一種冷豔的神秘感。

在2016年曾參與SHINee歌曲《Tell Me What To Do》MV，當時則是一頭淺棕色短髮搭配旁分波浪，整個人散發出帥氣和個性，壞壞的感覺也是讓人移不開眼啊！

以上就是韓韶禧的短、中、長髮型，大家比較喜歡哪一款呢？

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《單身即地獄3》崔惠善超討喜！短髮3造型配開朗笑容獲觀眾喜愛！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 京城怪物, 韓韶禧, 髮型

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