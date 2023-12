《京城怪物》韓韶禧髮型多變！稚嫩短髮、甜美波浪捲　根本換髮範本

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

以《夫婦的世界》闖出知名度的韓韶禧(前譯:韓素希),不僅接下許多廣告、代言,髮型的變化也受到矚目,先前曾短暫曝光的短髮就引起討論,髮型多變的她是大家換髮型時參考的好範本。

復古中長髮

韓韶禧和朴敘俊共演的新劇《京城怪物》在12月22日上線,在預告中以一頭復古的中短髮造型登場超吸睛!切齊的髮尾以平行的波紋造型,搭配上飾品有紗質外罩的貝雷帽,加上一襲水藍色洋裝實在太美!

魅惑長髮

當時在《夫婦的世界》劇中演出風情萬種的小三角色,韓韶禧以一頭充滿光澤的波浪長髮造型登場,私下也多為長髮造型,還擔任了巴黎萊雅韓國髮品的形象大使,除了黑髮之外也嘗試過許多髮色,不管是大型的波浪捲、或是帶有一點嬉皮氛圍的羊毛捲都駕馭得非常好。

在《夫婦的世界》初登場時以一頭亮眼的茶棕色登場,後期則變成較為低調的深棕色,一開始看起來是甜美中帶有殺傷力類型的角色,後期則低調許多。

長直髮

韓韶禧可女人味、可帥氣的神秘魅力受到大家喜愛,近期也常公開自己私下長直髮的模樣,給人更為帥氣、俐落的感覺。

中長髮

在《無法抗拒的他》中,韓韶禧的髮長落在超過鎖骨一點點,有別於長髮時多為中分、大旁分的氣勢造型,換上了空氣瀏海,整體看起來更有學生的氣息,符合大學生角色設定外也顯得知性優雅。

除了披散著髮絲外,劇組也釋出綁著公主頭和撩起髮絲的照片,更顯得溫柔和清純。

短髮

韓韶禧先前在IG上短暫曝光過短髮造型,長度及肩帶微微的波浪,整個人散發出宛如高中生般的少女氛圍,讓大家非常驚艷,但其實這已不是她初次將頭髮剪短。

韓韶禧先前就有學生時代、以模特兒身份出道初期的照片在韓網流傳,齊下巴的短鮑伯頭和波浪配上黑髮,給人一種冷豔的神秘感。

在2016年曾參與SHINee歌曲《Tell Me What To Do》MV,當時則是一頭淺棕色短髮搭配旁分波浪,整個人散發出帥氣和個性,壞壞的感覺也是讓人移不開眼啊!

以上就是韓韶禧的短、中、長髮型,大家比較喜歡哪一款呢?

