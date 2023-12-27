「嘴巴壞其實內心很善良」星座Top 3！第一名要好好珍惜　深交後更加分

▲「嘴巴壞其實內心很善良」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

有遇過每次開口說話都很毒的朋友嗎？雖然他們非常毒舌，但是內心卻不壞，而是選擇把難聽的話講出來，反而讓雙方之間的友誼更加緊密，以下就公開「嘴巴壞其實內心很善良」星座Top 3 ！

Top 3 射手座

射手座的內心其實和表面一樣簡單，沒有那麼多猜不透的事情，他們想要說的話，絕對不會拐彎抹角，只要你是他們的朋友，射手就覺得有義務要告訴你真相，越是熟悉越會發現射手真的很毒舌，但他們其實會考量彼此的關係，只有真正的摯友才可能聽到射手的毒舌，所以要好好珍惜。

Top 2 天蠍座

天蠍座有時候話不多，但一開口一定是一針見血並且說到重點，就算說話不好聽，卻都是真話，而且天蠍沒在怕你不敢聽，會給你打好預防針，免得之後受傷才來找他們，所以天蠍的友情其實是建立在毒舌之上的，雖然嘴巴壞，但是心裡絕對不會害你。

Top 1 處女座

處女絕對是真心對待身邊每一個朋友，無奈管不住嘴巴的天性有些吃虧，而且他們的口才超好，若是想跟處女吵架那只有吃虧的份，簡直是難得一見的「吵架王」，處女也算是用毒舌來保護自己不受傷害，不過一旦認定你是朋友，嘴上的承諾，不論付出再多努力也會兌現諾言，絕對不會言行不一，是以實際行動來圈粉的星座。