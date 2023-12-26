fb ig video ETtoday search mobile

熱賣破萬條「麻將蛋糕」回歸　85度C春節禮盒190元起

>

▲85度C 2024年春節禮盒。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

▲85度C在2024年推出11款春節禮盒。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應春節即將掀起的伴手禮購買潮，連鎖咖啡品牌85度C今（12／26）公開春節禮盒內容，去年甫推出的麻將蛋糕「GOLDEN一路發」，因設計應景加上名稱討喜，去年狂賣11000條，今年也再度回歸，新品包括洋風的堅果塔與布列塔尼派、鹽之花卡雷多等選項，以及夏威夷海鹽牛奶糖等品項，共推出11款190元起的應景伴手，讓民眾走春展新意。

▲85度C 2024年春節禮盒。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

耶誕節過後準備要迎接新的年了，通路業者觀察疫情後，民眾訪友、歡聚意願大增，伴手禮將成為熱門選項，85度C也推出旗下11款年節禮盒，價格帶從190元至550元不等，以及2款馬祖高粱酒禮盒龍年紀念款，售價880元至2,180元，並從明年1／8起到2／4期間，開放使用85APP禮盒提供跨店轉贈服務，使用者從手機下單支付，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨（需提前4天告知），即可不限區域也能展現送禮心意。

▲85度C 2024年春節禮盒。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

85度C表示，因應品牌風格，提供價格帶多元的送禮選項，可滿足民眾多種需求，而近年講求的CP值並非局限在價格本身，而是整體呈現的視覺感跟澎湃感，今年外盒以精巧的日式風格強調精緻感，且推出台式如鳳梨酥、中式麻將蛋糕、法式如布列塔尼等的品類，搭配跨店轉贈等方式，讓消費者找到自己想吃的、也方便送禮的策略，全檔預計可售出4萬盒。

▲85度C 2024年春節禮盒。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

▲2024年春節禮盒新品堅果塔「甜蜜金饗綜合禮盒」，原價529元，特價450元。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

85度C春節禮盒將在明年1／8起開賣，1／8起至2／24期間，至全台門市預購3款指定禮盒，可享85折優惠。購買禮盒即加送紅包袋，單筆滿十盒以上，再送85度C限量特製悠遊卡，送完為止。

▲85度C 2024年春節禮盒。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

▲85度C 2024年春節禮盒。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

新光三越2024年春節禮品推出近150款商品，禮盒共囊括4成獨家及近9成初登場，還有去年最賣產品小倉山莊、YOKU MOKU雪茄蛋捲、老楊方塊酥等，伴手禮話題商品首推目前在A11快閃，至少要排隊1至3小時的PIERRE HERMÉ馬卡龍，也在春節禮品中限量現身，以及「大阪ええYOKAN羊羹」、沖入熱水就可即食的「久右衛門 鯛魚最中高湯」、北海道人氣LeTAO全新品牌「Now on Cheese起士夾心餅乾禮盒」都是今年新登場。

▲新光三越2024年年菜伴手禮。（圖／業者提供）

▲大阪ええYOKAN 大阪名府羊羹禮盒，推薦價1,680元。

▲新光三越2024年年菜伴手禮。（圖／業者提供）

▲久右衛門 鯛魚最中高湯6入禮盒，推薦價1,080元。

新光三越春節禮品從12／21開放預購，取貨日從2024／1／18至1／31，消費者可至各分店、新光三越APP、skm online購買，另skm eats也推出年菜、禮盒即時送服務，從12／21起至2024／2／18止，只要有貨隨叫隨送，年節加菜超方便（除夕夜當日不提供外送服務）。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

年紀越大戀愛運越旺的3大星座！Top 1年輕時眼光差，常陷進不對的感情

年紀越大戀愛運越旺的3大星座！Top 1年輕時眼光差，常陷進不對的感情

《小紅書》超準心測！從「吃菜順序」秒測你的擇偶觀

《小紅書》超準心測！從「吃菜順序」秒測你的擇偶觀

營養師：早晨建議空腹吃「5種食物」、讓你體重掉最快

營養師：早晨建議空腹吃「5種食物」、讓你體重掉最快

凱特王妃喜歡的大衣、帽子全包色　黛妃耳環加持藍得出色 5個讓你放過自己的忠告　給總覺得生活好累的人 冬季露肌用「緊緻度」決勝負！身體護理「3大推薦」請入手 不挨餓也能瘦！營養師曝9大「飽足感食物」　馬鈴薯也上榜 2萬元以內「免安裝洗碗機」新品　自動開門、紫外線烘乾任你選 容易憂鬱、焦慮快吃！營養師曝「5類快樂食物」穩定情緒又不怕胖 10款秋冬「男女共用」香水推薦！一噴秒有白襯衫氣質　溫暖又乾淨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面