熱賣破萬條「麻將蛋糕」回歸　85度C春節禮盒190元起

▲85度C在2024年推出11款春節禮盒。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應春節即將掀起的伴手禮購買潮，連鎖咖啡品牌85度C今（12／26）公開春節禮盒內容，去年甫推出的麻將蛋糕「GOLDEN一路發」，因設計應景加上名稱討喜，去年狂賣11000條，今年也再度回歸，新品包括洋風的堅果塔與布列塔尼派、鹽之花卡雷多等選項，以及夏威夷海鹽牛奶糖等品項，共推出11款190元起的應景伴手，讓民眾走春展新意。

耶誕節過後準備要迎接新的年了，通路業者觀察疫情後，民眾訪友、歡聚意願大增，伴手禮將成為熱門選項，85度C也推出旗下11款年節禮盒，價格帶從190元至550元不等，以及2款馬祖高粱酒禮盒龍年紀念款，售價880元至2,180元，並從明年1／8起到2／4期間，開放使用85APP禮盒提供跨店轉贈服務，使用者從手機下單支付，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨（需提前4天告知），即可不限區域也能展現送禮心意。

85度C表示，因應品牌風格，提供價格帶多元的送禮選項，可滿足民眾多種需求，而近年講求的CP值並非局限在價格本身，而是整體呈現的視覺感跟澎湃感，今年外盒以精巧的日式風格強調精緻感，且推出台式如鳳梨酥、中式麻將蛋糕、法式如布列塔尼等的品類，搭配跨店轉贈等方式，讓消費者找到自己想吃的、也方便送禮的策略，全檔預計可售出4萬盒。

▲2024年春節禮盒新品堅果塔「甜蜜金饗綜合禮盒」，原價529元，特價450元。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

85度C春節禮盒將在明年1／8起開賣，1／8起至2／24期間，至全台門市預購3款指定禮盒，可享85折優惠。購買禮盒即加送紅包袋，單筆滿十盒以上，再送85度C限量特製悠遊卡，送完為止。

新光三越2024年春節禮品推出近150款商品，禮盒共囊括4成獨家及近9成初登場，還有去年最賣產品小倉山莊、YOKU MOKU雪茄蛋捲、老楊方塊酥等，伴手禮話題商品首推目前在A11快閃，至少要排隊1至3小時的PIERRE HERMÉ馬卡龍，也在春節禮品中限量現身，以及「大阪ええYOKAN羊羹」、沖入熱水就可即食的「久右衛門 鯛魚最中高湯」、北海道人氣LeTAO全新品牌「Now on Cheese起士夾心餅乾禮盒」都是今年新登場。

▲大阪ええYOKAN 大阪名府羊羹禮盒，推薦價1,680元。

▲久右衛門 鯛魚最中高湯6入禮盒，推薦價1,080元。

新光三越春節禮品從12／21開放預購，取貨日從2024／1／18至1／31，消費者可至各分店、新光三越APP、skm online購買，另skm eats也推出年菜、禮盒即時送服務，從12／21起至2024／2／18止，只要有貨隨叫隨送，年節加菜超方便（除夕夜當日不提供外送服務）。