Care Bears快閃店在中山！最萌「彩虹熊服飾、行李吊牌」亮點一次看

記者鮑璿安 ／台北報導

美國超人氣卡通Care Bears快閃店進駐新光三越台北南西店了！這次以「 LOVE & PEACE 」為主軸，打造復古磚紅風格店裝，現場更帶來獨賣品項熊好運水洗外套、Grumpy Bear行李吊牌，整間店都被彩虹熊包圍，以下必逛亮點一次揭曉！





▲Care Bears快閃店進駐新光三越台北南西店三館 1F，12/26（二）至 1/14（日） 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

Care Bears誕生於1980年，由藝術家Elena Kucharik繪製，是一群住在「Care-A-Lot」城堡中的彩虹熊熊，可愛外觀擄獲許多名人，連BLACKPINK Jennie都是粉絲之一。名媛Janet楊秀蓉自創品牌Rong Rong Selection取得Care Bears授權設計系列，今年7月首次開設快閃店便引發話題，高人氣持續延燒，現終於在新光三越台北南西店回歸。

▲名媛Janet楊秀蓉 。（圖／記者鮑璿安攝）





▲ Care Bears「LOVE & PEACE」繽紛彩虹熊大學T。（圖／品牌提供）

此次Care Bears南西快閃店靈感為「LOVE & PEACE」，店裝運用復古的磚紅和萊姆黃為主色，展現1960年代的自由奔放，陳設一整面唱片牆、大大小小各色繽紛彩虹熊玩偶，可愛指數破表，也同步將音樂的靈感延伸到商品中，帶來童趣可愛的黑膠唱片造型薄長袖組及卡帶造型飾品組，讓人好想收藏。

▲冬季必備的遮耳飛行帽、長襪。（圖／記者鮑璿安攝）

▲熊好運水洗外套以及行李吊牌 。（圖／品牌提供）

秋冬新品涵蓋加絨大學Ｔ、毛絨背心以及漸層風格毛衣；配件方面更有冬季必備的遮耳飛行帽、小熊標誌毛帽以及長襪等，散發濃濃的美式學院風。而「熊好運水洗外套」、「Grumpy Bear行李吊牌」只在快閃店登場，粉絲們別忘記將標誌性的彩虹熊一次帶回家。消費滿2500元即贈送獨家來店禮Grumpy Bear行李吊牌，消費滿3500元即可扭蛋乙次（一人限扭一次），每顆扭蛋皆有獎。





▲Mardi Mercredi最紅的小雛菊衛衣。（圖／品牌提供）

▲Reqins 法式簡約風貌的芭蕾舞鞋系列。（圖／品牌提供）

▲NOIRNINE極具Y2K美學的短版上衣。（圖／品牌提供）



同時，FRUITION 首次將南韓人氣服飾品牌Mardi Mercredi及NOIRNINE，以及法國品牌Reqins 齊同帶到新竹，在SOGO百貨新竹店打造快閃店，至2024年1月1日止。涵蓋Mardi Mercredi最紅的小雛菊衛衣單品，而NOIRNINE極具Y2K美學的短版上衣、Reqins 法式簡約風貌的芭蕾舞鞋系列都在店內，不需要出國就能迅速入手。