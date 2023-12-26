Swatch歐米茄年度最後一款聯名錶明開搶　金針布滿雪花致敬冷月

▲12月27日Swatch將開賣向冷月致敬的Mission to the Moon腕錶，9,600元。（圖／Swatch提供）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與同集團的兄弟牌OMEGA（歐米茄）聯名登月錶創下銷售佳績，2023年更推出每逢滿月才製作OMEGA Moonshine™ Gold 材質塗層秒針、下一個月圓之日才銷售的Mission to the Moon 腕錶引發話題，每回開賣總引發排隊潮。明天（12月27日）滿月將迎來本年度最後一款，秒針點綴雪花圖案向Cold Moon冷月致敬，充滿冬日氛圍。



▲Swatch Mission to the Moon腕錶秒針採用OMEGA Moonshine™ Gold 材質塗層，點綴雪花圖案向冷月致敬。

明全球88個城市開賣的Swatch Mission to the Moon腕錶，也將在台北亮相，最大賣點是11月滿月製作的OMEGA Moonshine™ Gold 材質塗層指針，布滿雪花圖案呼應冷月主題，而時標與時、分針具夜光顯示，在暗夜中依然吸睛。明年Swatch是否繼續每個月為此系列推新款，抑或與同集團其他品牌聯手，目前仍是未知數。



▲Swatch Mission to the Moon腕錶的時標與指針具夜光顯示。

CASIO近期的秒殺錶款則是旗下金屬腕錶EDIFICE與日本汽車品牌HONDA的聯名錶，以Type R車型為靈感推出聯名錶款ECB-2200HTR，錶殼由強化碳纖維樹脂製成展現堅固又輕巧特色，配上與HONDA Type R車款內裝相同的Alcantara材質錶帶；面盤設計也讓車迷很有感，蜂窩狀圖案讓人聯想到Type R車型的進氣格柵，而醒目的「Red H」紅色logo則是Type R車型的招牌元素，此外，9時位置小盤的設計源自儀表板，一舉吸引錶迷與車迷目，開放預購時已瞬間被搶光了。



▲EDIFICE與HONDA合作以Type R車型為靈感推出ECB-2200HTR引起搶購， 13,000元。（圖／CASIO提供）