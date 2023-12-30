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2024「日月潭跨年煙火」周邊美食　紅玉冰淇淋、邵族料理必吃別錯過

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文／MENU美食誌

一年一度的日月潭跨年煙火，此次比照日月潭花火音樂嘉年華的規模施放，以長達300秒的雙煙火開啟嶄新的一年，精彩可期！美食自然也是不能錯過，快跟著小編一起挖掘周邊美食吧！

雲品溫泉酒店 KEN CAN BY KEN CHAN
中正路23號

KEN CAN By Ken Chan提供許多頤宮的經典菜色及全新創作料理，依據不同季節更換菜色！在這裡用餐還能欣賞日月潭的湖光美景，溫泉、美景、美食一次滿足！

▲KEN CAN BY KEN CHAN餐廳。（圖／美食客抹茶小妞♫嗜°♬提供）

麓司岸餐廳-日月潭美食
文化街108號

位在日月潭伊達邵老街內，主廚阿聖師是道地的邵族原住民，料理皆使用日月潭當地的食材製作，主打原住民創意料理，菜色非常豐富。

▲麓司岸餐廳。（圖／美食客馬健騰提供）

日月老茶廠
有水巷38號

前身為台灣農林公司魚池茶廠的日月老茶廠，保有舊時代的建築外型，而內部已轉型成兼具產茶、製茶、賣茶、飲食等複合式觀光茶廠，另外也有提供蔬食餐點。

▲日月老茶廠。（圖／美食客Tammy Chou提供）

烏布雨林餐廳
慶隆巷75號

峇里島主題餐廳，裝潢的建材及擺飾，都是從印尼空運來台，營造出濃濃的峇里島度假風情！餐點主打南洋料理，選用天然和新鮮食材，皆以套餐方式提供。

▲烏布雨林餐廳。（圖／美食客egg提供）

HOHOCHA喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠
魚池街443-36號

以台灣日月潭紅茶為主題觀光茶廠，除了可以了解製茶過程，還能夠享用餐點、飲品，另外也有預約DIY手作活動可參加，推薦帶有特殊茶香的茶葉蛋及冰淇淋！

▲以台灣日月潭紅茶為主題觀光茶廠。（圖／美食客Sophie Li提供）

TEA18朝霧紅茶
德化街10-1號

以手搖飲風格呈現多款茶品，主打自產自銷的紅玉紅茶與阿薩姆紅茶。阿薩姆紅茶系列、京都宇治抹茶系列、紅玉系列及達人冰淇淋系列都非常推薦！

▲TEA18朝霧紅茶。（圖／美食客Chloe提供）

延伸閱讀

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

美食誌, 2024跨年, 跨年煙火, 美食, 日月潭

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