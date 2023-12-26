日無印良品最新「空氣沙發」掀話題！充氣裝置隨時調整坐感、超輕巧又極簡

記者鮑璿安 ／綜合報導

不少人都會在無印良品MUJI的家具區域停留，並且坐在沙發上好長一段時間，最近日本無印良品就發表了一款2024新品「空氣沙發」，搭配療癒的極簡外觀和新穎充氣裝置，已經成功引起話題。

▲日本無印良品最新的「空氣沙發」 。（圖／翻攝自官網）

日本無印良品最新的「空氣沙發」，其實是一款充氣材質沙發，官方表示以節省空間、輕便兩大重點為設計理念，看似三角結構，由座椅、背靠部分、扶手等區塊組成，非常貼合腰部曲線；並附有儲氣裝置，使用方式只需填充空氣，即可輕鬆打造個人專屬使用的沙發。





▲「空氣沙發」特色更在於透過增加或是減少空氣量，來改變坐下來的感受 。（圖／翻攝自官網）



「空氣沙發」特色更在於透過增加或是減少空氣量，來改變坐下來的感受，當氣很飽滿時就有被包裹的感覺，微微放氣時則放鬆下來。沙發外觀則是品牌標誌性的簡約風格，提供三色灰色、綠色、黃色選擇，而且非常好清潔、便於攜帶，預計在2024年1月11日起於日本全國店鋪及網上商店發售，台灣暫無發售消息，民眾去日本時不妨留意一下。





▲石屋製菓帶來放大版本白色戀人抱枕 。（圖／翻攝自品牌官網）

最近連「白色戀人」都跨足居家領域，白色戀人是北海道著名的夾心薄餅，由石屋製菓於1976年開始生產，在2塊餅乾中夾著一層的白巧克力，是非常多旅客的必買品項之一，日前破天荒帶來「白色戀人抱枕」，外觀還原了餅乾的經典包裝設計，用以放大的雪花元素、白い恋人字樣，非常有熟悉感。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）