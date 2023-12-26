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新年彩妝必收：VALENTINO 繁花珊瑚限量版、嬌蘭「月見粉櫻」高訂唇膏

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記者曾怡嘉 ／綜合報導

新年倒數計時，不少美妝品牌不約而同推出新年限定彩妝，精緻外型讓人一眼就愛上，VALENTINO BEAUTY推出「繁花珊瑚限量版」運用高訂大秀上最受矚目的日暮珊瑚橘，體現早春清透好臉色；嬌蘭則是與日本藝術家跨界打造「紅寶之吻高訂唇膏 月見粉櫻限定版」，唇膏彩殼上精緻細膩的點綴著紛飛的櫻花，美到就像是藝術品。

▲▼新年限定彩妝。（圖／品牌提供）

VALENTINO BEAUTY 2024新年限定「繁花珊瑚限量版」，運用高訂大秀上最受矚目的「VALENTINO CORAL日暮珊瑚橘」為主角，讓肌膚容光煥發、整個人倍顯高級；好感度極高的日暮珊瑚外衣與時尚美唇與嫩頰色選，完整體現早春全新一季的高訂面貌。


▲▼新年限定彩妝。（圖／品牌提供）

嬌蘭彩妝創意總監Violette與日本藝術家品川亮（(Ryo Shinagawa）合作打造，推出「ROUGE G紅寶之吻高訂唇膏 月見粉櫻限定版」。唇膏彩殼以金色板上繡著精緻細膩的點綴著紛飛的櫻花，靈感源自日本17世紀風行的藝術運動—琳派藝術(Rinpa)，其中的美麗金箔畫作，重新詮釋日本藝術，為符合意象，更推出如同櫻花瓣一般帶點杏仁色調的溫柔乾燥玫瑰色的限定新色。

▲▼新年限定彩妝。（圖／品牌提供）

植村秀新年以裸感低飽和作為基礎，完美特調最火紅的美拉德潮流的大地色系。期待新年限量色全系列能為你打造最精緻的妝容，全新限量4色唇彩與眼、頰彩皆揉合美拉德的大地裸棕調與質感，成為超越正紅的時髦本色。值得一提的是植村秀經典明星商品也都換上新年限量包裝，為你的美麗做好周全準備，

關鍵字：

新年限定, 彩妝, 外型, 2024

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