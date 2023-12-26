噴香水太刻意？Dior推出口紅造型香膏、CHANEL祭出最強香氛護手霜組

記者曾怡嘉 ／綜合報導

覺得噴香水太刻意，那不妨試試其他的香氛小物吧！Dior推出全新香膏，小小一支、外型像極了唇膏，方便攜帶開創嶄新著香儀式，CHANEL也祭出CHANCE系列的3款玉手霜組合，集結3款人氣香調，經典迷人的香氣，很推薦給自然派的女孩。

Dior祭出全新香膏，外型如唇膏般精巧迷人，一次獻上《Miss Dior香氛》和《Miss Dior花漾迪奧淡香水》兩款經典香氣，以繽紛香膏形式高濃度封存Miss Dior的經典氣息，成分不含任何酒精，是你最佳的隨身香氛配件。

▲（左）MISS DIOR 親吻香膏-花漾迪奧淡香水，2,250元、（右）MISS DIOR 親吻香膏-香氛，2,800元。

▲精巧的口紅造型，方便好攜帶。

優雅的外盒以高質感織布包覆，並細緻繡縫上不同色彩的高訂千鳥格紋，以「蒙田灰」圖騰象徵《MISS DIOR香氛》的知性優雅；「溫柔粉」呼應《MISS DIOR花漾迪奧淡香水》的繽紛浪漫。

▲迷你護手霜尺寸，讓你一次擁有3款人氣香味！

香奈兒推出護手霜限量組合，組合內包括3款人氣香調，配方融合「CHANCE 系列」、「CHANCE 綠色氣息系列」和「CHANCE 粉紅甜蜜系列」三款香氛的迷人花香。輕盈細緻的質地一抹融入肌膚，潤澤保濕，小巧的管狀設計可放入任何包款隨身攜帶。

▲CHANEL CHANCE香氛玉手霜， 3*20ml，2,900元。

綠色氣息系列開場的柑橘檸檬香調更加鮮明，為中調茉莉花香注入光芒，隨後是優雅而活躍的木質香調緩緩留駐於肌膚；粉紅甜蜜系列的茉莉花香輕柔融入氤氳麝香，再以葡萄柚與榅桲的精緻果香增添酸甜質感。最後，CHANCE 系列香氛交織粉紅胡椒、茉莉花與琥珀廣藿香，令肌膚搖曳辛香的花卉氣息。