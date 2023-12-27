伊能靜公開6款愛用「神級精華油」　搭配私房「油刮法」更凍齡

▲伊能靜因熱愛以油養膚自封「油女」，常分享精華油保養秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝伊能靜小紅書、微博

今年55歲的女星伊能靜保養得宜，長年維持細緻透亮肌膚和苗條身材，凍齡好狀態讓網友大讚「吃了防腐劑！」更常被敲碗保養秘訣。先前她就因很熱愛以油護膚自封「小紅書第一油女」，近日她就公開自己非常愛用的6款精華油，每一款都有不同作用、適合不同的皮膚狀態，其中一款連「貝嫂」維多利亞貝克漢都是愛用粉絲，她更加碼分享私房「油刮法」，教大家如何以油養膚，抗老養膚。

＃Argentum女巫油



暱稱「女巫油」的Argentum歐臻廷強效潤肌賦活修護油，被她大讚「簡直就是我肌膚脆弱時候的天兵天將」，當遇到暖氣過強或是去滑雪的時候，她的皮膚很容易乾裂泛紅，但用了這款油「真的可以一夜回春」。

＃Sarah Chapman熬夜油



Sarah Chapman夜間修復煥膚精華被許多粉絲稱為「熬夜神油」、「莎拉神油」，連「貝嫂」維多利亞貝克漢都是愛用者。伊能靜分享這瓶熬夜油從女兒「米粒」還是寶寶的時候就常常用，「那時候跟米粒睡在一起，晚上睡不好，就得靠它來拯救我的皮膚」。

＃chatelier夜舞精靈



chatelier夜舞精靈賦活草本精華油被她稱為「最強的抗氧化劑！」她提到氧化的皮膚就像蘋果生鏽一樣，會暗沉蠟黃，而每晚用這瓶精華油，第二天起來皮膚不僅提亮，細紋也淡化了。

＃AYUNA月光寶瓶精華油



她提醒，情緒真的會影響到皮膚，情緒不好皮膚也會變得發黃粗糙，而這瓶「月光寶瓶」有著獨特療癒、讓人放鬆的香氣，當她塗什麼油都感覺使不上力的時候，她就會用這款「月光寶瓶」來療癒一下，她大讚「它能幫助恢復皮膚自癒能力」。

＃DAISY SKY琥珀眼部精華油



她很喜歡這罐眼部專用精華油，她分享「黑眼圈、眼部浮腫常常是因為我們眼周的代謝不好，這款眼部精華油裡含有當歸，當歸就是用來活血化瘀的，用它來眼部按摩，眼睛整個都明亮了起來」。

＃DAISY SKY白檀抗皺精華油



琥珀眼油同品牌的白檀抗皺精華油也是她的愛用品之一，她分享「裡面的靈芝孢子和白檀的成分可以讓爬滿了滿臉的皺紋，一點一點的淡化下去」，而且使用這罐油她推薦可以搭配「油刮法」。

因為是刮臉部，她推薦使用玉石材質的刮痧板或按摩儀器，比較細緻一點，又因為用「油刮法」的時候會拉動到臉皮，所以她建議搭配的精華油本身最好是帶有抗皺功能的，且眼框上別忘了也要加一些油。首先是從鼻骨到眉骨、太陽穴，帶到耳後，再往脖子拉出去。

她提醒，操作油刮法時不要輕易地刮到蘋果肌，尤其是蘋果肌不飽滿、臉部開始有鬆弛感的人，可能會造成蘋果肌更塌陷更扁。建議要從鼻翼旁這一塊拉到法令紋，接著避開蘋果肌往上再往耳後刮去；嘴角這一塊也是要避開蘋果肌往上拉，帶到下頜線再帶到耳後，幫助下頜線的提升。

最後雙手手掌互相摩擦，將手掌貼在整個臉部，用手心的溫度讓油能更好地被吸收。