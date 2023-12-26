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熬夜不睡超傷！盤點頭髮越來越少的「6個原因」

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▲▼盤點頭髮越來越少的「6個原因」 。（圖／Unsplash）

▲晚睡熬夜容易引發落髮危機。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

現代人生活壓力大、煩惱多加上作息不正常，不少人有落髮的困擾，頭髮變少，就顯得臉大，更顯老，盤點頭髮越來越少的6個原因，趕快避開這些地雷，養回豐盈髮量有機會！

#睡覺前洗頭不吹乾

很多人喜歡讓頭髮自然乾，或是吹個八分乾就去睡覺，其實太晚洗頭，即便把頭髮都吹乾，還是會有一點水氣殘留，而這些水氣會影響頭皮細胞的活躍度，讓頭皮變得越來越不健康。

▲▼盤點頭髮越來越少的「6個原因」 。（圖／Unsplash）

#經常染燙髮

頭髮其實禁不起這些折騰，頻繁的染燙頭髮其實很傷頭皮髮絲，使得髮絲變得乾荒粗糙，髮尾容易分叉，當秀髮受損，頭皮即便再怎麼補救滋養，也傳送不到髮絲。

#習慣同樣的分邊

總是用一樣的頭髮分線，很容易造成牽引性的落髮傷害，髮縫頭皮長時間暴露在紫外線之下，相較於其他部位會變得較為脆弱。

▲▼盤點頭髮越來越少的「6個原因」 。（圖／Unsplash）

#懶得按摩頭皮

梳頭的時候就是梳髮絲，頭皮完全沒用梳子帶過，洗頭沖水時，也只記得把泡沫沖乾淨，完全忘了可以用手指輕輕按壓頭皮，要知道適時的按摩頭皮可以增加頭皮的血液循環，能幫助頭皮活絡健康。

#經常熬夜

常常熬夜不睡覺，容易導致氣血不足，當營養沒辦法被傳輸到頭皮，就容易導致落髮，別小看熬夜的後座力，除了掉髮以外，肥胖和衰老都會搶著來報到。

▲▼盤點頭髮越來越少的「6個原因」 。（圖／Unsplash）

#時常感到焦慮

長期生活在高壓之下，容易焦慮、時常為小事而煩心，這些都容易導致掉髮問題，建議把心態放平，別去和別人比較，凡事別較真，對於改善掉髮真的有助益。

關鍵字：

頭髮, 掉髮, 落髮, 生活習慣

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