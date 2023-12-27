天氣冷食慾大開　掌握「發胖時段」與「瘦身時段」聰明避雷

▲掌握身體消化機制的規律，配合進食就能幫助維持身材。（圖／Pakutaso、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣冷了身體感覺特別飢餓，拉麵、麻辣鍋或是熱熱飯食都感覺特別美味，許多民眾冬天養肉肉，到夏天就拚命狂減，其實只要掌握身體「瘦身時段」跟「發胖時段」，再依照此規律調整進食作息，就會變得較不容易發胖，不用讓自己肚餓不開心也能維持好身材。

▲冬天想進食容易發胖，掌握瘦身時段就不用夏天狂減肥！

專家表示，人的身體在一天中，胃或腸等消化器官的功能，也會依下列的生理時鐘而改變，此種波動節奏稱為「一日間變動」，進食有一個基本原則，就是早餐吃清淡、中午吃飽飽、晚餐要吃少。

在上午時段，身體腸胃器官最重要的任務就是「排泄廢物」，經過一個晚上的休息之後，身體需要重新開機，將體內的廢物代謝掉，可以將各項機能重新設定，如果這時早餐吃的高油高鹽，或是份量過多，身體就會把能量移至到「消化任務」，恐徒增腸胃負擔，所以早餐要吃得較清淡。

▲早餐以清淡的食物為主。

經過早上的重新開機之後，下午時段便進入所謂的消化期，也就是「瘦身時段」，通常在這個時間，消化器官的機能最為活躍，代謝與消耗卡路里的速度都較快，所以午餐可以攝取較為豐盛且營養均衡的飲食，只要不要大量攝取甜食與卡路里，多半能順利消耗。

▲午餐可以吃得豐盛點，有時間與機制可以消耗卡路里。

而夜間時段當然是所謂的「發胖時期」，但通常經過一天工作與課業的轟炸，晚餐的食慾通常是最強勁的，更帶點心靈療癒的成分，建議在攝取時還是要壓低份量，且針對升糖指數高的碳水化合物，要更加注意，避免吃進過量卡路里。

▲睡前晚餐要控制份量，且盡量在晚上9點前吃完晚餐。