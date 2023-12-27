天冷就想吃火鍋、熱奶茶？營養師教4種「冬季暖身美食」不長胖吃法

▲許多人天氣一冷就想吃火鍋，營養師傳授不發胖吃法。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝pixabay

冷颼颼的冬天裡，吃個熱呼呼的烤番薯或糖炒栗子再來杯熱奶茶，瞬間讓人感到療癒又幸福，而火鍋更是冬季必吃美食。想吃這些熱氣騰騰的暖身美食又不想長胖？營養師毛蕾就分享這4種美食的不發胖吃法，讓你暖暖吃又不怕長肉。

＃糖炒栗子



板栗含有接近50%的碳水化合物，每100g的熱量就有214大卡，也就是10幾顆板栗的熱量就約相當於一碗米飯了，如果時不時就吃一整袋糖炒栗子，難怪會越減越肥。

減脂的人把糖炒栗子當零食吃的話，最好控制在10顆以內，大顆一點的要控制在5顆以內。

＃烤地瓜



地瓜（番薯）富含β-胡蘿蔔素和膳食纖維，且每100g烤地瓜熱量僅有約90大卡。冬天想吃烤番薯建議選擇原味的，且挑選個頭比較小的，比如一個拳頭大小即可，而額外塗了蜂蜜、加了糖的蜜番薯、拔絲地瓜等就不建議買了。

但減脂的人要注意，將烤番薯替代米飯吃，而不是當飯後零食來吃，才能更好地控制體重。

＃熱奶茶



喝奶茶不發胖，只要把握一個關鍵原則：越簡單越好！首先就是不要額外加料，像是奶蓋、珍珠、黑糖、布丁、芋圓等，這些配料會讓奶茶的熱量直接翻倍；再來甜度選微糖就好，若能無糖更好。

另外，盡量避免加奶精或奶粉的奶茶，更推薦鮮奶＋純茶茶底的簡單配方，也可以試試自己在家泡紅茶再加鮮奶，自製的鮮奶茶不僅好喝還便宜。

＃火鍋



營養師表示，只要學會選擇和搭配，火鍋也能當健康餐吃，要掌握以下4個關鍵。

1.湯底要清

湯底建議可選擇菌菇、蔬菜清湯或番茄類湯底。

2.沾醬調料要簡單

建議多選擇天然調味料，像是可以用蒜泥、蔥、香菜、小辣椒等再加上醋和少量的醬油，比起許多現成的火鍋沾醬，不僅油鹽大減量，也很有風味。

3.食材要天然

火鍋食材盡量選天然原型食物，像是鵪鶉蛋、豆腐、豆皮等豆製品，或是瘦肉類、魚蝦海鮮類等都是優質蛋白質的來源，再配上各類的蔬菜。主食可以選擇玉米、馬鈴薯、番薯等來替代麵條、油條等。而像是貢丸、魚丸、蛋餃、麻吉燒等加工丸子或火鍋料就不建議選擇，熱量和添加物都會往上飆升。

4.搭配飲料要少

吃火鍋時很多人都習慣要搭配飲料，建議用淡茶水、淡豆漿、檸檬水等來替代汽水、含糖茶飲等添加精緻糖的飲料。