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風・Luxury／Tiffany打造「百萬計程車」　轉方向盤座鐘調時間

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▲▼特殊造型座鐘 。（圖／公關照）

▲Tiffany TAXI 復古計程車造型座鐘，1,675,000元。（圖／Tiffany提供）

記者陳雅韻／台北報導

座鐘不僅具實用功能，也能是居家、辦公空間的亮眼裝飾，瑞士品牌L'Epée便是以各種創意造型機械座鐘聞名，推出拉風賽車、競速帆船、手榴彈造型座鐘等，深受收藏家喜愛；美國珠寶品牌Tiffany & Co.也獻驚喜，將發源地紐約標誌性的計程車化為座鐘，手工打造維妙維肖的Tiffany Blue®汽車造型座鐘，且是一台「百萬名車」，要價1,675,000元。

長、寬、高尺寸約47.24x18.79x13.97公分，重量約5.31公斤的Tiffany Blue®汽車造型座鐘，擁有1950年代紐約計程車特色的尾翼擋泥板，擋風玻璃上方則有醒目的黃色計程車標誌。內載兩枚獨立機芯，第一枚機芯位於駕駛座負責時間功能，由代表引擎空氣濾清器的兩個旋柱型不鏽鋼碟盤分別顯示時與分，而8日動力儲存的機芯由透明「駕駛頭盔」內的2.5赫茲擒縱系統調節，「副駕座椅」可見動力的主發條；另一枚機芯則為引擎裝置提供動力，轉動儀表板上的鑰匙則啟動引擎，有趣的是手動排檔桿可切換計時或引擎上鍊以及空檔模式，若想調整時間則逆時針旋轉方向盤即可。

▲▼特殊造型座鐘 。（圖／公關照）

▲L'Epée靈感源自1960年代賽車的Time Fast II座鐘，1,460,000元。（圖／葳鑠提供，以下同）

瑞士品牌L'Epée則以1960年代奔馳在賽道上的賽車為靈感，創作賽車樣式的
Time Fast II座鐘，精細到連輪胎底部都略顯扁平，模擬真正賽車的輪胎壓力，當然它也是一個「玩具」，向後拉車上發條即向前疾駛；另一焦點是駕駛員頭盔下是不斷運動的2.5赫茲擒縱機構，轉動點火鑰匙，V8發動機活塞就會上下移動，而手動變速杆則負責為時間機芯與活塞自動機芯上鍊或置於空檔，共有法拉利紅、英國賽車綠、賓士銀、AC眼鏡蛇藍（帶白色條紋）、白色（帶藍色條紋）款式，各限量99件。

▲▼特殊造型座鐘 。（圖／公關照）

▲L'Epée賽艇主題的La Regatta時鐘每款顏色發行99件，760,000元。

L'Epée的觸角還延伸至賽艇運動，打造細長形賽艇模樣的La Regatta座鐘，其機芯的全套齒輪系排列成一直線，正反面均一覽無遺，時、分針猶如選手的船槳優雅前行。此外，創作背後也帶有深刻寓意，L'Epée招牌作手榴彈造型Grenade座鐘，配備一枚兼具上鍊功能的插銷，拉動時可以設置時間並為8日機芯上鍊，由於在拉動手榴彈插銷的那一刻必定全神貫注，因此品牌藉由此設計提醒收藏者「為當下而活」。

▲▼特殊造型座鐘 。（圖／公關照）

▲L'Epée Grenade手榴彈時鐘Grenade時鐘配備具上鍊功能的插銷，400,000元。

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：

Tiffany & Co., L’Epée, 風Luxury

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