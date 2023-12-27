2024婚紗6趨勢！林有慧環保禮服正夯、LinLi Boutique霧感手法打造唯美輪廓

記者鮑璿安／台北報導

台灣有「婚紗王國」之稱，2024來臨之前，LinLi Boutique主理人林莉特別公開2024婚紗6大趨勢，提供新人更新穎完美的選擇，像是重量輕巧、造型極簡的環保婚紗以及新視覺的霧感禮服，都是獨特夢幻之選。

林莉指出，因疫情期間延宕的婚禮趕在今年舉行，業績成長24.5%，因此更看好2024婚紗禮服市場成長。她歸納明年婚紗的6大趨勢，包括用色大膽、80年代風格回歸、環保禮服接受度提高、禮服時裝化、霧感禮服以及傳統新玩法的細節手工綴飾，不一定要選擇常規的白紗，同樣能夠展現新人的個性化。

▲Summer搶先穿著LinLi Boutique環保婚紗，甜蜜與蕭敬騰拍婚紗照。（圖／品牌提供）

今年蕭敬騰與經紀人Summer（林有慧）求婚成功，Summer就搶先穿著LinLi Boutique環保婚紗，不僅造型感簡潔俐落，相較傳統婚紗，重量輕了3倍以上，更方便攜帶到異地異國拍攝，是非常友善地球的選擇。另外像是2024年度色彩「Peach Fuzz柔和桃」的公佈，也觸發民眾對療癒暖色婚紗的好感，如適合亞洲人的薄荷綠、暖亮黃、椒紅，這類色系的接受度提高。

▲2024婚紗趨勢用色大膽，柔和桃適合亞洲人膚色。（圖／品牌提供）

▲80年代風格回歸。（圖／品牌提供）

▲霧感婚紗禮服有輕透的視覺效果，大網格面料能營造出層次感。（圖／品牌提供）

不想穿傳統婚紗的新人，建議運用誇張配件、蝴蝶結或是短裙襬輔助造型；或是以羽毛拼製的花朵結合網紗和水鑽，打造更生動的圖騰花朵。而新視覺的霧感禮服，層次表現手法較為輕盈，大網格取代細紗網讓上半身輪廓更明顯，都是明年婚紗禮服的流行預測。

▲楊紫瓊馬來西亞幸福島舉辦婚宴，穿上好友陳彩霞操刀設計的SHIATZY CHEN 翠綠禮服 。（圖／夏姿提供）

▲設計細節曝光，以清透若竹綠的全絲烏干紗搭配參針繡、打籽繡、珠繡工藝。（圖／夏姿提供）

傳統的刺繡禮服同樣能體現幸福感，奧斯卡影后楊紫瓊與前法拉利總裁尚陶德近日回到家鄉馬來西亞的幸福島舉辦婚宴，台灣品牌SHIATZY CHEN 夏姿・陳特別為楊紫瓊打造手工訂製禮服，一襲平口手工縫製波浪禮服點綴上楊紫瓊最為喜愛的綠色，以清透若竹綠的全絲烏干紗搭配參針繡、打籽繡、珠繡工藝，比起常規的白紗更多了東方底蘊，全手工刺繡描繪出「蘭花與鳳蝶」之圖騰，象徵著女方的堅毅與柔情，老公尚陶德的上衣也來自夏姿。