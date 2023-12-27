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早晚溫差大必學「26度穿衣公式」！　衣物也有專屬溫度、精準算出該怎麼穿

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記者鮑璿安 ／專題報導

近日氣溫降低，早晚溫差大，如何更簡便又保暖的穿衣成為每個人首要功課，如果先前流行的「洋葱式穿搭」、「玉米穿搭」都不適合，那麼可以參考更科學的「26度穿衣法」，連資深造型師Judy Chou 也相當推薦，以人體最舒服的體感溫度26度，設計出個性化的穿搭法則，不怕過於厚重立刻能舒適出門！

▲▼ 穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲「26度穿衣法」簡便又保暖 。（示意圖／翻攝自IG）

「26度穿衣法」公式：

人體最舒服的體感溫度26°C − 當天氣溫 ＝ 需要穿著的衣物溫度 （所得溫度數值可在下列溫度表中進行搭配）

「26度穿衣法」衣物溫度表：

1. 厚羽絨外套、皮草＝9℃至12℃
2. 毛呢大衣： 7°C
3. 發熱衣、輕薄羽絨外套＝6℃
4. 風衣、擋風外套＝5℃
5. 厚毛衣、厚西裝外套＝4℃
6. 針織衫、毛絨背心＝3℃
7. 襯衫、薄外套＝2℃
8.棉質長袖上衣、輕薄長褲、連身裙=1℃

▲▼ 穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲毛呢大衣7°C。（示意圖／翻攝自IG）

舉例：26°C – 今日台北氣溫20°C＝ 6°C

因此得出需要選擇對應6°C的衣物進行搭配，可採取多層次穿法，如毛絨背心3℃搭配薄外套2℃加上輕薄長褲1℃；或是棉質長袖上衣1℃、長褲1℃以及厚西裝外套4℃。

造型師怎麼說：

《ET FASHION》邀請在時尚相關產業工作已超過15年的資深造型師Judy Chou 周筱筑來分析，她認為「26度穿搭法」提供了一個科學的方式去穿衣，尤其是一般人穿衣服都是靠感覺其實很容易出門才發現太冷或太熱，所以用這套系統可以讓人有明確的方向去穿對衣服。

對早暖溫差大有什麼更好的穿衣對策？最近在上海的周筱筑表示，上海早晚跟室內外溫差更大，室外可能負3度室內又有暖氣，「我會備有好穿脫的配件，例如圍巾、毛帽或像暖暖包小物，這些東西都是很保暖但又可以ㄧ秒脫掉的」。服裝方面需要多層次搭配，她很推羽絨背心可以藏在外套裡面，讓怕冷的人可以多加一層但又好脫而且不影響外觀。

▲▼ Judy Chou 周筱筑。（圖／Judy Chou 周筱筑提供）

▲ Judy Chou 周筱筑。（圖／Judy Chou 周筱筑提供）

Judy Chou 周筱筑檔案：

在時尚相關產業工作已超過15年，為潮流跟高端精品混搭的icon級人物，更延伸自己的穿搭長才幫許多藝人做過造型，是活躍於兩岸三地的時尚達人。

關鍵字：

26度穿衣法, 保暖, 搭配, 穿搭

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