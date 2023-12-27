fb ig video ETtoday search mobile

李善均演活《我的大叔》！戳心9台詞：謝謝你聽盡我不堪的人生，還站在我這

>

記者鮑璿安／綜合報導

演出《我的大叔》成名的韓星李善均，日前捲入吸毒風波，今早27日傳出死訊，享年48歲。回顧他傳奇的演藝經歷，曾經以奧斯卡得獎電影《寄生上流》迎來事業高峰，2009年迎娶愛情長跑六年的女友田慧振，婚後育有2子，沒想到爆出染毒消息重創形象，而他精湛演技演活《我的大叔》朴東勳一角，仍留給大家深刻印象，以下就來回顧代表作《我的大叔》中戳心的金句台詞。

▲▼《我的大叔》IU（左）對戲李善均（右），讚「神演技」。（圖／八大提供）

▲《我的大叔》IU（左）對戲李善均（右）。（圖／八大提供）

1. 想要死的時候不要死，你是很不錯的人，加油吧，光是有這樣給予鼓勵的人，就能讓人喘過氣來。

2. 謝謝你，聽盡了我不堪的人生，還站在了我這邊，謝謝你。

3. 有個人懂我，我好像也有點懂她，傷心，因為懂我所以傷心。

4. 反正是毀掉的人生，哭有什麼用，哭只會心痛。

▲▼《我的大叔》李善均、IU李知恩不約而同表示：「遲遲無法走出角色。」（圖／八大提供）

5.所有的緣分，都很神奇，很珍貴，一定要報答，幸福地生活吧！那就是報答。

6.既然看到光亮，就要走到底啊，直到豁然開朗，怎麼能走到一半就回頭呢？

7.過去的事，算不了什麼，如果你覺得那算不了什麼，那就算不了什麼，人如其名活著吧，別浪費這麼好的名字。

8.所有人這一輩子，都為了得到些什麼而忙碌著，為了證明自己是什麼樣的人，苦苦掙扎，卻不知道自己要什麼，就算想盡辦法得到了想要的，當那些曾以為讓自己安全的東西，那些曾以為代表自己的東西，一旦開始出現裂縫就會支撐不住，就會崩潰。

9.不幸這種東西，真的就像自由落體，越掙扎陷得越深，一直到你再也沒有力氣反擊。沒有痛苦過，就珍惜你眼前的幸福，痛苦是沒有邊際的。

關鍵字：

李善均, 我的大叔, 韓劇

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

熬夜不睡超傷！盤點頭髮越來越少的「6個原因」

熬夜不睡超傷！盤點頭髮越來越少的「6個原因」

「嘴巴壞其實內心很善良」星座Top 3！第一名要好好珍惜　深交後更加分

「嘴巴壞其實內心很善良」星座Top 3！第一名要好好珍惜　深交後更加分

日無印良品最新「空氣沙發」掀話題！充氣裝置隨時調整坐感、超輕巧又極簡

日無印良品最新「空氣沙發」掀話題！充氣裝置隨時調整坐感、超輕巧又極簡

Swatch歐米茄年度最後一款聯名錶明開搶　金針布滿雪花致敬冷月 伊能靜公開6款愛用「神級精華油」　搭配私房「油刮法」更凍齡 白鹿根本小包控！私下6款愛包　狂收藏Gucci、 愛馬仕康康包 天冷就想吃火鍋、熱奶茶？營養師教4種「冬季暖身美食」不長胖吃法 安格斯12星座一周運勢12／25-12／31　處女忙到炸、單身天秤不適合告白 The North Face聯名陳冠希潮牌CLOT亮點一次看！星空羽絨服、極光外套將開賣 年紀越大戀愛運越旺的3大星座！Top 1年輕時眼光差，常陷進不對的感情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面