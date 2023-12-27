李善均演活《我的大叔》！戳心9台詞：謝謝你聽盡我不堪的人生，還站在我這

記者鮑璿安／綜合報導

演出《我的大叔》成名的韓星李善均，日前捲入吸毒風波，今早27日傳出死訊，享年48歲。回顧他傳奇的演藝經歷，曾經以奧斯卡得獎電影《寄生上流》迎來事業高峰，2009年迎娶愛情長跑六年的女友田慧振，婚後育有2子，沒想到爆出染毒消息重創形象，而他精湛演技演活《我的大叔》朴東勳一角，仍留給大家深刻印象，以下就來回顧代表作《我的大叔》中戳心的金句台詞。

▲《我的大叔》IU（左）對戲李善均（右）。（圖／八大提供）

1. 想要死的時候不要死，你是很不錯的人，加油吧，光是有這樣給予鼓勵的人，就能讓人喘過氣來。



2. 謝謝你，聽盡了我不堪的人生，還站在了我這邊，謝謝你。



3. 有個人懂我，我好像也有點懂她，傷心，因為懂我所以傷心。



4. 反正是毀掉的人生，哭有什麼用，哭只會心痛。



5.所有的緣分，都很神奇，很珍貴，一定要報答，幸福地生活吧！那就是報答。



6.既然看到光亮，就要走到底啊，直到豁然開朗，怎麼能走到一半就回頭呢？



7.過去的事，算不了什麼，如果你覺得那算不了什麼，那就算不了什麼，人如其名活著吧，別浪費這麼好的名字。



8.所有人這一輩子，都為了得到些什麼而忙碌著，為了證明自己是什麼樣的人，苦苦掙扎，卻不知道自己要什麼，就算想盡辦法得到了想要的，當那些曾以為讓自己安全的東西，那些曾以為代表自己的東西，一旦開始出現裂縫就會支撐不住，就會崩潰。

9.不幸這種東西，真的就像自由落體，越掙扎陷得越深，一直到你再也沒有力氣反擊。沒有痛苦過，就珍惜你眼前的幸福，痛苦是沒有邊際的。