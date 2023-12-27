試・開箱／早C晚A超進化！免適應期「玫瑰膠囊霸主」抗痕更給力

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

「早C晚A」已經可以說是現在必備的保養公式，美白、抗老、保濕三者缺一不可，最近更是有品牌推出厲害的單品，不僅可以降低肌膚刺激，更可以全方位美肌，適合全年齡層使用。

＃晚A：伊麗莎白雅頓 HPR玫瑰金抗痕膠囊，30顆、售價2050元

從早C晚A都還沒開始流行的時候，「膠囊霸主」雅頓早就發現A醇優秀的抗皺能力，在2018年上市玫瑰金抗痕膠囊，運用A醇加上分子釘，在逆齡同時加強保濕潤澤；2023年更迎來全方位升級，推出「HPR玫瑰金抗痕膠囊」，全新配方運用超智慧雙A精華，A醇加上HPR新世代維他命A成分，不僅功效更好，溫和度也提升，再也不需要適應期。

不僅是配方不同，這次更搭配植萃神經醯胺、燕麥、沒藥醇萃取，修護效果也加乘，重點是看似小小一顆的份量，其實塗抹全臉超足夠，完全不用擔心成分接觸空氣氧化變質，每一顆打開都是最新鮮的狀態使用。

＃早C：德卡 活顏瞬效C精萃，30mL、售價3900元

向來是專業美肌人士默默囤貨的德卡，旗下活顏瞬效C精萃也是最近在網路爆紅的神級單品，運用先進科技打造出更穩定的維他命C成分，甚至大膽直接做成滴管設計，就是不怕開封瞬間活性全跑光，直接使用在肌膚達到明亮效果。

另外，在成分上輔以乳酸、槐花萃取物、鼠尾草籽油等優異的抗氧化成分，能夠帶給肌膚平滑的感受，同時又可以全方位提亮，有如優格般的質地，一抹就吸收，白天使用也不會有負擔感，全天候提供肌膚滿滿能量。