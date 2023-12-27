美妝大賞連拿三屆清潔類冠軍！韓國玩必掃貨的「卸妝神器」

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、banilaco_official IG

受到韓流文化的影響，韓系美妝也深受台灣女性喜愛，南韓藥妝通路Olive Young根據約1億次的消費數據，評選出各類別的美妝大賞，其中，卸妝系列3款單品更是台灣就可以買的到，還沒用過立刻落伍。

TOP 3：Banila Co 零感肌瞬卸凝霜

曾經在南韓爆火的Banila Co卸妝霜，雖然近年熱度減退，但依舊是不少人持續會回購的好物，因為膏狀奶油質地，塗抹在肌膚瞬間會化為乳液狀，可以輕鬆卸除整臉的彩妝，連眼唇都可以輕鬆帶走，非常適合懶人，難怪上市就獲得關注。

TOP 2：貝膚黛瑪 舒敏高效潔膚液

來自法國的醫美保養品牌貝膚黛瑪向來專注敏感肌的呵護，這一瓶舒敏高效潔膚液更是早就紅遍全球，清爽的水狀質地帶給肌膚零負擔的卸妝感受，可以說是掀起卸妝水雨後春筍般出現的「始祖級」單品，現在依舊穩居第二名寶座，可見相當有競爭力。

TOP 1：ma:nyo 純淨精華卸妝油

拿下2023 Olive Young Awards冠軍寶座的洗卸產品，就是南韓品牌ma:nyo的純淨精華卸妝油，已經三度拿下冠軍寶座，不僅可以卸除全臉的彩妝，方便又快速，重點是很好乳化的質地，不會讓肌膚擁有太多的負擔，輕輕鬆鬆就可以擁有潔淨膚質。