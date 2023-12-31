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女星都在做「養膚內服保養」　趙露思DIY噗噗套餐、范冰冰只喝兩種水

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文／美人圈

肌膚要漂亮、水嫩，只靠保養品是不夠的！連趙露思、曾黎、張韶涵、范冰冰、伊能靜等不少女星都曾公開分享過個人的養膚密技之一就是「內服」，透過飲食、時間來維持肌膚最佳狀態，趕緊來看她們的養膚內服大法！

趙露思內服保養：通透白淨肌，靠DIY「噗噗」套餐

趙露思的白淨好皮膚有目共睹！除了防曬與保養，腸胃道健康乾淨、皮膚才會淨透有好氣色，趙露思就分享會DIY「噗噗」套餐來幫助排便，尤其是當需要長時間待在劇組的時候，更會以「噗噗」套餐來當作晚餐。

趙露思「噗噗」套餐食譜

將火龍果、香蕉、藍莓、優格用果汁機打成奶昔，就能直接飲用。

▲女星內服保養 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲趙露思會DIY噗噗套餐來幫助排便。（圖／IG@rooosyzh09，下同）

趙露思也分享養成白淨好皮膚，除了保養與防曬、腸道健康、多喝水外，在飲食上也會控制糖分攝取，盡量少吃含糖食物，因為含糖食物通常都是熱量炸彈，且會使肌膚因糖化而發黃。

▲女星內服保養 。（圖／翻攝自IG、微博）

曾黎內服保養：以茶養身，攝取天然抗氧化劑

與趙露思在《偷偷藏不住》飾演母女的曾黎，擁有近20年的茶齡，這也是她年近50歲，狀態依舊好的原因！曾黎表示茶當中的「茶多酚」是自然且強力的抗氧化劑，純茶或果茶都可以。更公開自己時常喝的幾款茶，像是：

◾熟普洱茶：用燜泡方式，能暖胃、適合胃比較敏感的人。

◾白茶：和水果一起泡，口感更加甘甜。

◾紅茶：種類很多，其中古樹紅茶的香氣濃郁，且耐泡。

◾薏米茶：早上喝可幫助消水腫，還能幫體內去濕。

◾低咖啡因紅茶：味道較淡，適合入門、對咖啡因敏感易睡不著的人。

▲女星內服保養 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲曾黎以茶養身。（圖／微博＠曾黎，下同）

粉刺痘痘族必看！曾黎親測「扁鵲三豆飲」，不再怕長痘

為了維持肌膚的狀態，對中醫、中藥也有所研究的曾黎親測扁鵲三豆飲！她表示連續半年、每天一杯，成功抗痘。食譜也不算太難：

1.準備：帶皮赤小豆（幫助去濕）、帶皮綠豆（幫助降火）、帶皮黑豆（補氣）、甘草兩片（增強去濕力）。

2.不加糖，並將以上用1：1：1的比例「帶皮」煮30～40分鐘就能直接喝。

注意：赤小豆≠紅豆。以消水腫來說，赤小豆優於紅豆。

▲女星內服保養 。（圖／翻攝自IG、微博）

范冰冰內服保養：一年四季只喝兩種水、食補膠原蛋白

白到全身都在發光！范冰冰是廣為人知的超級保養控，針對內服，表示自己一年四季只喝兩種水：紅棗枸杞水、檸檬水。前者用來補氣血、後者用來補充維他命C。

范冰冰「紅棗枸杞水」食譜

用枸杞和紅棗泡水喝，大棗要掰開並把棗核拿掉，因為棗核會比較容易上火。約三、四顆棗＋十幾顆枸杞泡一起即可，若天氣太冷，范冰冰還會加一點薑粉或薑片，加強暖身。

 ▲女星內服保養 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲范冰冰一年四季只喝兩種水。（圖／IG@bingbing_fan，下同）

「檸檬水」則會放在天氣熱的時候喝，簡單半個或者一整個檸檬切成片泡在壺裡。前一晚用熱水泡好後，到第二天早晨就會變成檸檬味的白開水了，含有豐富維他命C。更表示會透過「吃花膠」來補充膠原蛋白，也是范冰冰目前為止試過補充膠原蛋白最有效的食品。

▲女星內服保養 。（圖／翻攝自IG、微博）

張韶涵內服保養：20歲就開始補充膠原蛋白、少吃甜食

今年已經41歲的張韶涵，纖細小巧的身軀卻不顯單薄！張韶涵表示20歲左右就開始補充膠原蛋白，每天都會堅持補充，如今20年過去，這保養成效有目共睹啊！

▲女星內服保養 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲張韶涵每天堅持補充膠原蛋白。（圖／IG@angela_zhangshaohan，下同）

張韶涵的肌膚內服保養可不僅止於膠原蛋白的補充，更直接「戒糖」，斷絕肌膚發黃的危機，還大方分享自身的戒糖準則：

1.不喝有糖的飲料（奶茶、罐裝飲料）。

2.不吃甜點（蛋糕、甜甜圈、馬卡龍、冰淇淋通通不能吃）。

3.少吃過甜的水果和優格。

▲女星內服保養 。（圖／翻攝自IG、微博）

伊能靜內服保養：改變米飯種類

伊能靜近年不斷與大家分享自身的保養祕訣！她表示從年輕開始就很重視體內保養，認為「奢養身體」是最好的保養品，更指出：「現在吃下去的每樣食物，都會決定未來5年、10年後你的樣貌。身體是根本，內調好了，皮膚、氣色、精神自然會越來越棒。」

▲女星內服保養 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲伊能靜時常分享自身保養秘訣。（圖／微博＠伊能靜，下同）

最好著手的方式，就是改變米飯的種類！人體需要澱粉來運轉體內的相關機制，但可以不吃精緻澱粉，「把它換成糙米、白米、藜麥等各種食穀米的綜合，皮膚漂亮了、體重也輕鬆降下了。」

▲女星內服保養 。（圖／翻攝自IG、微博）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 趙露思, 伊能靜, 范冰冰, 張韶涵, 養膚, 內服, 保養

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