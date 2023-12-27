台灣無印良品2023年度熱銷榜公布　懷舊零食默默年賣50萬包

▲無印良品公布2023年熱銷產品榜。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

即將邁入2024年，日系居家品牌無印良品，今（12／27）對外公布台灣市場2023全年熱銷商品，依產品類別不同共產生6項冠軍，包括之前熱賣的撥水加工有機棉舒適休閒鞋、聚丙烯收納系列均在冠軍之列，而零食點心類別則由「懷舊款零食」奪下冠軍，居然一年默默賣出50萬包，不少人一吃就迷上。即起也推出年末優惠，12／28至明年1／1期間，單筆消費滿1,000元現抵100元，以此類推。

服飾配件類冠軍 撥水加工有機棉舒適休閒鞋，售價890元

強調依據大部分人的足底曲線與行走姿勢，設計出可支撐足弓的鞋墊，降低行進時的衝擊力。鞋面採用經過撥水加工處理素材，不易沾水，雨天也能輕鬆對應。今年撥水加工有機棉舒適休閒鞋有多款新色上市，更刺激不少銷量，全系列銷量超過15萬雙。

此品項第二名與第三名產品分別為四輪硬殼止滑拉桿箱，售價3,900元至8,500元、黃麻購物袋，售價59元至89元。

居家用品類冠軍 聚丙烯收納系列，售價349元至999元

聚丙烯收納系列不經染色，採半透明的設計，令存放物品仍保有隱私，不僅可放入衣櫃中作分類，也可獨立堆疊擺放。「統一寸法」的巧思，可與不同尺寸但規格相同的聚丙烯收納盒相互堆疊使用，讓整理更加統一純粹，不用擔心無法相互組合的問題。

此品項第二名與第三名產品分別為SUS收納系列，售價169元至13,990元、軟質聚乙烯收納盒系列，售價69元至399元。

文具與事務用品類冠軍 自由換芯膠墨筆系列，售價29元

簡約富有質感的設計成為文青最愛，自由換芯膠墨筆系列有附蓋和按壓兩種款式，可依據使用習慣做挑選，筆芯也可單獨購買替換。2023年熱銷超過200萬支。

此品項第二名與第三名產品分別為壓克力收納系列，售價49元至1,199元、聚丙烯檔案盒系列，售價79元至469元。

美妝保養與香氛類冠軍 空間芬香油系列，售價299元至599元

瓶身設計上採深褐色的磨砂霧面玻璃瓶，可低調融入各式居家空間，全系列年度銷量逾20萬瓶。今年最熱銷的款式為木質香味， 包括尤加利和日本扁柏等，是能夠調和出溫暖香氣的空間芬香油。

此品項第二名與第三名產品分別為MUJI敏感肌保養系列，售價89元至599元，2023年累積銷售賣出35萬瓶、溫和洗臉卸妝系列更在2023年累積銷售達到50萬瓶，售價79元至359元。

進口零食點心類冠軍 懷舊棉花糖，售價59元

使用棕色粗糖製作，無添加任何香料，不花俏的展現純粹的焦糖香味。2023年銷量近50萬包，成為零食點心類的銷售冠軍。

此品項第二名與第三名產品分別為煎焙過的花生裹上入口即化的可可的「可可花生」，售價99元，以及將草莓果醬加入棉花糖中、滋味微酸的含餡草莓棉花糖，售價49元。

在地開方生產零食點心類冠軍 即食迷你拉麵系列，售價39元

可熱水沖泡也可直接食用的小點心。共有雞汁、麻辣、柚子鹽、與韓式泡菜風味，其中以雞汁風味銷量最好，全年度販售近25萬包。

此品項第二名與第三名產品分別為無選別棉花糖布朗尼酥餅，售價99元、梅粉味番薯脆片，售價49元。