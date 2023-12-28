復古卡式錄音帶啟發G-SHOCK　鮮豔錶吹80年代復古風

▲G-SHOCK以復古卡式錄音帶的鮮豔色彩為靈感打造MIX TAPE系列腕錶。（圖／G-SHOCK提供）

記者陳雅韻／台北報導

流行錶款復古風潮未歇，CASIO旗下G-SHOCK以復古卡式錄音帶的鮮豔色彩為靈感，打造MIX TAPE系列，4款新錶分別出自品牌熱賣型號，包括經典數位款DW-5610、三眼錶盤的DW-5900、大錶殼款GA-100，以及正面按鈕設計的GA-700，各搭配亮色的紅、黃、綠等錶帶，面盤細節也呼應主色調，引領錶迷一同回到1980年代。



▲G-SHOCK DW-5610MT-1腕錶採用不鏽鋼與多彩樹脂錶帶流露復古氣息，6,500元。

MIX TAPE系列最特別的一款是DW-5610MT-1，G-SHOCK採用不鏽鋼與多彩樹脂組合排列出搶眼錶帶，與其他3款錶均具備水200米、耐衝擊、雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼錶等功能，復古外型下依然帶著強悍DNA。

▲G-SHOCK正面按鈕設計的GA-700MT-1A9腕錶，3,900元。



▲G-SHOCK GA-100MT-1A3腕錶，3,600元。

瑞士腕錶品牌天梭表（TISSOT）也吹起復古風，重現1979年錶款風采的PRX系列躍為熱賣款，外方內圓的酒桶型錶殼與一體式鍊帶俐落有型，特別是整只錶以PVD金色呈現更為耀眼，尺寸有35毫米與40毫米，且各有Digital數位腕錶與自動上鍊機械腕錶，提供豐富的選擇。



▲天梭表PRX Digital數位腕錶全金PVD 40mm款，14,200元。（圖／天梭表提供）





▲天梭表PRX自動上鍊機械腕錶耀眼金40mm款，26,900元。