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情侶出國「最愛玩雪」讓感情升溫　「搭郵輪」最不容易吵架

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記者蔡惠如／綜合報導

2023年是疫情後國境解封大家最想出國遊玩的一年！想讓旅程更有浪漫回憶，有點小心機是必要的，旅遊網站《Klook》12月在社群發起「2023情侶出國升溫事蹟」趣味調查，分析千名網友票選，結果顯示讓感情升溫的關鍵字跟「雪」有關，此外「搭郵輪」不但也能促進感情之外，還有降低吵架風險的功能！

▲KLook情侶出國趣味調查。（圖／業者提供）

▲KLook情侶出國趣味調查，雪中最能催出情侶浪漫心情。（圖／業者提供）

好不容易盼到的出國，在旅程中如果有些浪漫元素，會讓整體旅程與回憶更加分喔，據《Klook》近期公佈的趣味調查，獲得感情升溫事蹟TOP 1的就是「遇上浪漫飄雪」，眾多網友表示飄雪時在雪地裡互動或在雪中泡溫泉最甜蜜，彷彿置身電視劇《初戀》中的唯美場景；票選TOP 2則是「迪士尼賞煙火」。

▲KLook情侶出國趣味調查。（圖／業者提供）

而更有趣的是「搭郵輪輕鬆玩」則獲選Top 3，由於兩人出國最擔心安排行程時有摩擦，與另一半搭郵輪出國即可完全不用煩惱交通，在郵輪上還有許多異國料理吃到飽，數不盡的豪華設施活動也讓感情大大升溫。真是「高報酬低風險」的行程！

▲KLook情侶出國趣味調查。（圖／業者提供）

若沒安排類似的行程也無妨，除了感情升溫的票選外，也有不少網友提到另一半出國時做出令人感動的事蹟，其中「耐心陪買陪逛」拿下最高分，表示另一半不但沒怨言還認真陪逛，是超級貼心的舉動；出國「一手包辦行程」的另一半也備受青睞，大至行程規劃，小至租借wifi都能一肩扛起也很加分；「細心教導滑雪」也被許多網友提及，滑雪時緊張的狀況下有另一半貼心陪伴和指導，安心感大大升高也很帥。

▲KLook情侶出國趣味調查。（圖／業者提供）

《Klook》也根據調查進一步統計情侶出國最熱門目的地，由日本奪冠，每四對情侶中就有三對選擇到日本玩，緊接二、三名則為韓國和泰國；而日本旅遊最受情侶歡迎的行程包含東京迪士尼樂園、賞雪賞櫻等季節性美景；韓國則是東大門盡情購物吃烤肉，外加穿梭於浪漫的北村韓屋村中；泰國則首選蘇美島等海島度假勝地拍網美照。

▲KLook情侶出國趣味調查。（圖／業者提供）

▲泰國蘇美等海島拍美照也很受青睞。（圖／業者提供）

關鍵字：

情侶出遊, klook, 搭郵輪, 出國旅遊

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