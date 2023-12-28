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4件事判定「有沒有跟對上司」　職場有貴人少走10年路

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▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

▲職場上的學習，跟對老闆是關鍵字。（圖／unsplash、pexels，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

職場是永遠學習不完的一堂課，無論是跟平輩的交往或是下屬、上司的交流都是深奧的體驗，其中最重要的莫過於「上司」，遇到好上司不但能在職場上大有幫助，且能學習、累積得更多，反之則是一場大災難，要如何辦別對方是否值得花時間跟隨他學習，只要進入公司半年以上，用4件事就能判斷。

▲職場,工作,老闆,示意圖。（圖／unsplash）

▲跟到好上司實力增強快又好。

專業能力
上司是累積職場能力的重要關鍵，所以能力相當重要，有能力的人就像是一個好的導師，相反則是浪費你時間的人，無論是溝通方式、管理方面，或是對上與下的態度，都可以從中好好學習。而且即便他在這公司沒有被重視，有能力的人也有高機率被其他公司挖角，到時你也有可能跟他前往發展。

態度是否上進
雖然他是你的上司，但是否想力爭上游也是很重要的，若只安於當一個小主管，凡事只求無事、平安帶過就好，就可能爭取不到有挑戰性的專案，獲得團體學習的機會，另一個重點是他不爬上去，相對的你也沒有往上爬的時機。

▲職場,工作,老闆,示意圖。（圖／unsplash）

▲對外有爬升的野心，底下的人才能更成長。

考慮你的職涯
有時或許升遷或獎勵的機會，可能主管本身做不了決定，但也沒有意圖想幫你爭取，或是對於你想轉部門歷練百般阻擾，也就代表沒有真心為下屬的職涯考慮。

▲職場,工作,老闆,示意圖。（圖／unsplash）

▲顧慮到你的職涯，不會從中作梗。

有沒有肩膀
工作上難免有錯誤，在下屬出錯時第一時間就該扛起部分責任，而不是所有過錯都推在別人身上，或許對內會對你口頭告誡，但對高層的責怪也能一起擔當，這種主管才值得一起共事，不然只等著當砲灰。

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

關鍵字：

職場, 生活, 成長, 工作, 跟對人

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