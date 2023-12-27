營養師曝「強力抗發炎」7種香辛料！減輕慢性發炎還延緩衰老

▲營養師分享有些香辛料擁有較強的抗發炎、抗氧化作用，料理時可以適當添加。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝unsplash

近幾年來「慢性發炎」議題備受關注，雖然短期內不會對身體造成明顯疾病，但其實對身體的危害還是很大，不僅會使糖尿病、心血管疾病甚至於癌症等疾病的風險增加，還會加速衰老。營養師周麗就在小紅書上分享，有7種香辛料是抗發炎、抗氧化的好幫手，建議做菜料理時可以適當添加，不僅提升美味，對身體健康、抗老也很好，一舉多得。

＃八角



八角的萃取物具有強大的抗氧化特性，動物實驗還發現能夠幫助改善血脂、肥胖。

＃肉豆蔻



肉豆蔻中的丁香酚、沙賓烯（檜烯）、肉豆蔻素能夠抗氧化，還能抗菌、抗瘧、抗發炎和鎮痛，是很好的成分。

＃茴香



茴香（又稱小茴香、甜茴香、蘹香等）在傳統醫學中，被用於治療消化、生殖、呼吸和內分泌系統等相關的疾病，適量吃還可以調節經痛、緩解更年期的症狀。

＃生薑



生薑用來去腥、提味的效果很好，而生薑中含有的薑辣素和薑黃素都是抗發炎、抗氧化的好幫手。另外，生薑還可以幫助減少懷孕早期的噁心和嘔吐，但習慣性流產或懷孕初期不穩定者要避免。

＃花椒



花椒具有抗氧化、抗發炎、抗菌和抗肥胖的作用，做菜的時候來一點花椒，增添香麻滋味，好吃還有益健康。

＃孜然



常在羊肉、肉類料理裡添加的孜然，味道獨特之外，也有不小的營養價值。孜然種子中含有的孜然醛和其他醛類的揮發油，以及多種類型的黃酮和萜烯，抗氧化能力很強。

＃大蒜



大蒜含有幾種具有防癌抗癌作用的生物活性成分，像是二烯丙基三硫化物、大蒜素等等，還有抗發炎、預防心血管疾病等作用。