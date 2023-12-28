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林志玲做慈善聖誕耳環洩童心　戴47萬幸運草手鍊傳遞幸福

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▲▼林志玲 。（圖／翻攝IG）

▲林志玲熱心公益事業，歲末帶著禮物探訪小朋友。（圖／翻攝chiling.lin IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名模」林志玲升格當媽媽後，生活重心轉往家庭，但成立「財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會」的她，對公益活動依然相當熱衷，趁著歲末與基金會的夥伴與志工，一起探訪大朋友、小朋友並發送禮物，她的造型也格外用心，戴上聖誕老公公造型耳環呼應節慶氣氛也洩露她的童心，同時拉近與小朋友的距離，她還搭配法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Vintage Alhambra幸運草造型手鍊傳遞幸福。

▲▼林志玲 。（圖／翻攝IG）

▲林志玲戴著梵克雅寶Vintage Alhambra幸運草圖騰手鍊。（圖／翻攝chiling.lin IG）

梵克雅寶於1968年推出Alhambra珠寶，以黃K金色圓珠飾邊勾勒出象徵好運的幸運草圖案，並藉由鑲嵌不同顏色的寶石展現活潑與優雅風格，林志玲所戴的款式為5枚幸運草圖騰的18K金Vintage Alhambra手鍊，為鑲嵌綠色孔雀石與鑽石相間設計，要價約472,000元。

▲▼林志玲 。（圖／翻攝IG）

▲梵克雅寶鑲嵌鑽石與孔雀石的Vintage Alhambra手鍊，472,000元。

而近期林志玲的包包新歡，為Valentino彎月造型的Garavani VLogo Moon包，金屬鍊條有品牌標誌性的VLogo圖案，為溫柔系包款增添個性美，她與Valentino相當友好，11月底出席第60屆金馬獎時，便穿品牌LE CLUB COUTURE 2023年春夏高級訂製系列禮服，成功獲選為「紅毯五美」之一。

▲▼林志玲 。（圖／翻攝IG）

▲林志玲背著Valentino VLogo Moon包，約95,000元。（圖／翻攝chiling.lin IG）

►高圓圓極簡穿搭仙氣飄飄　12萬包、冠冕造型珠寶襯清新氣質

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關鍵字：

林志玲, Valentino, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

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