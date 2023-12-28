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Bottega Veneta把毛衣、襯衫都變Jodie可頌包！新色「蓮花粉」可愛度激增

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記者鮑璿安／綜合報導

腳步即將来到輕快的2024年，Bottega Veneta已經帶來早春系列的新穎包款，打造條紋襯衫、針織毛衣造型的Jodie系列可頌包款，絕對是有史以來最可愛的材質。而當家編織包款也悄悄換上蓮花粉新色，帶來浪漫又可愛的全新時髦體驗！

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲MINI JODIE 條紋印刷牛皮手提包 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲MINI JODIE 淺色織物面料手提包。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲MINI JODIE 織物面料手提包 。（圖／品牌提供）

創意總監 Matthieu Blazy秉持「極致的奢華是一種感受，大於所看見的」低調美學，在標誌性的Jodie系列包款中融入了服裝元素，巧妙將襯衫、針織毛衣樣貌結合包款的扭結設計，打造造型吸睛可愛的全新材質。以高超的皮革印染技術，擁有條紋印刷時髦感，製成如襯衫質料的皮革；在冬季常穿的針織服飾，更幻化成為具有趣味性的圓潤包身，搭配上毛衣袖口的扭結，觸感柔和親膚，點亮整體氛圍，不斷超越流動中的極致工藝。

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲GEMELLI 編織皮革肩背包；SUNRISE 編織皮革肩背包 。（圖／品牌提供）

當然編織款式仍是重中之重，隨著2024年度色「柔和桃（ Peach Fuzz）」的發表，擅長玩色的Bottega Veneta帶來全新蓮花粉色療癒視覺，青春洋溢的粉色調帶有簡潔的純白，一躍而上經典包款，涵蓋雙魚共游的 GEMELLI 、Intrecciato 及 Knot 元素的 SUNRISE 包款，多了一絲可愛氣息。

▲PRADA 。（圖／記者鮑璿安攝）

年末也少不了超有季節感的羊絨材質，是PRADA今年節日系列的重頭戲，為標誌性的Galleria、Arqué 、Panier手提包，甚至是倒三角形包都換上了這一療癒外衣，連肩帶也完美包裹，觸感上柔滑親膚，而結構上則維持包款原有廓形，擁有象徵性的Prada搪瓷金屬三角形LOGO，配備可拆除肩帶、皮革鑰匙圈，豐富日常搭配。

關鍵字：

Bottega Veneta, Jodie, BV

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