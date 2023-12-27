輕薄透亮就像第二層肌膚！韓妞最愛底妝、上妝工具大搜查

記者曾怡嘉／綜合報導

別再羨慕韓妞的透亮底妝，擁有一款好的粉底液搭配讓你事半功倍的美妝工具，你也可以化身專業級，想要底妝輕盈服貼，少量多次輕拍上妝，才能讓底妝牢牢貼膚，盤點最新話題粉底情報，現在就趕快筆記！

▲Giorgio Armani 設計師水燦光影粉底，30ml，2,850元。

含獨家普魯士藍聚光粒子，把後台專用的普魯士藍光色彩粒子延伸到日常，精準調色透過光學理論校正蠟黃暗沉，結合珠光折射粒子完美打光，實現澄淨細緻的訂製底妝。

▲ESTEE LAUDER 白金級寶石光精華粉底 SPF20/ PA+++，5,000元。

運用全球29項專利的SIRTIVITY-LPTM長壽肌因逆齡科技，傾注白金級乳霜的奢華保養成分與珍選寶石萃取複合物，打造透無瑕妝容，給肌膚極致奢寵滋養的上妝享受。

▲MAYBELLINE 裸霧光持久水粉底 SPF12/PA+++，35ml，549元。

採用專櫃級珍珠裸霧光粉體，薄薄一層就能完美修飾，結合柔光遮瑕科技融合於粉底中，就能夠以光折射完美遮掩各種瑕疵，同時微微透出原生肌膚光澤。



#底妝小道具讓上妝變得更簡單

▲1028 輕薄服貼粉底抹刀（長版、寬版），各150元。

1028推出一系列上妝利器，幫助美妝新手擺脫無效化妝，讓妝感大大升級。其中輕薄服貼粉底抹刀長版及寬版能以均勻少量粉體，在大面積及細節部位由內而外鋪開，讓你成為專業等級。