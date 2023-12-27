營養師曝草莓營養價值高　農藥不殘留「清洗秘訣」一次公開

▲草莓擁有高營養價值。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

草莓季節到來，大家是否已準備開吃了呢？營養師高敏敏分享，小小的草莓營養價值高，適量食用對身體有益，但仍須提醒因為草莓表皮的蛋白質易引起過敏，容易過敏的朋友須避開過敏原，且草莓因噴灑較多農藥，因此務必要清洗乾淨。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

#增加保護力

草莓富含維生素C，能增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白，只要食用10顆草莓，就能達到成年人一天中對於維生素C的需求量。

#幫助胎兒發育

草莓的葉酸含量是水果中的第一名，葉酸是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之一。

#促進腸胃蠕動

草莓含有豐富纖維，其中攝取膳食纖維能夠幫助腸胃蠕動，加速體內廢物排出。

#調整血壓/血脂

草莓的含鉀量高，可幫助利尿同時消除水腫，但建議腎臟病病友要控制攝取量。

#養顏美容

草莓含有花青素和鞣花酸，可以幫助美白、抗氧化，是很好的美容水果。

#維持腦部運作

草莓中的阿魏酸可抗氧化、保護腦神經、降低膽固醇。

最後營養師高敏敏也提醒，雖然草莓好處多，但因為草莓表皮的蛋白質易引起過敏，提醒容易過敏的朋友須避開過敏原，且種植草莓需使用較多農藥，食用前務必將草莓清洗乾淨才行。

#草莓這樣洗 農藥不殘留

1.先浸泡3-5分鐘，使農藥溶解。

2.再以流動的水清洗，藉由水流帶走殘留的農藥。

3.要吃時再切除草莓蒂頭或腐敗部分，避免農藥從蒂頭跑進果肉，

4.洗好的草莓需立即食用完畢，因為碰過水會很容易爛。