亞洲首間「Hollister House概念店」進駐台中Lalaport！限時活動送polo衫

▲亞洲首家Hollister House形象概念店落腳台中Lalaport。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

台中時尚迷們最近真的太幸福了！近期有不少品牌都前進台中開設新店鋪，尤其繼12月初Abercrombie & Fitch（A＆F）全台第一家正價店在台中三井LaLaport正式開幕後，同集團姐妹牌Hollister Co.也於同商場同樓層開設亞洲首家Hollister House形象概念店，同步引進美國最新流行款式，帶來比起A&F更有青春活力的服裝，讓人重溫經典海鷗標誌的魅力。

美式休閒時尚服飾A&F集團看好台灣市場，在台中Lalapot打造亞洲第一家「Hollister House形象概念店」，帶來有如置身南加州陽光沙灘氣氛的全新店型。在過去的Hollister門市店裝多以沉穩木紋以及深色陳列櫃為主，加上海浪風景圖案為背景，搭配金色品牌海鷗標誌，塑造出輕奢感。

而這次登台的「Hollister House」新店型，則是透過金屬與暖色系木料裝飾，讓人一踏入店裡就能感受到明亮又無拘無束的品牌風格。主要視覺牆利用橫飾木片加上淺藍色油漆塗裝，塑造出猶如度假小屋的魅力；更衣間的穀倉門片設計，則是帶出了濃濃美式懷舊感。全店更鋪設藍色調透明玻璃塊與磁磚，且融合了海浪投影、天花板的棕櫚樹燈片和造景闊葉植物，塑造出彷彿置身在南加州海邊的氛圍，讓人更有輕鬆悠閒的逛店體驗。

Hollister House概念店，不僅有全新店型，也帶來與美國同步的最新商品。今年秋冬，Hollister Co.除了有著招牌南加州風格服飾，也重新詮釋了許多經典款式設計，並推出各種多個尺寸選擇，擁抱不同身型的人。像是女裝中必入手的就是各色寬版工裝褲，不論是套上一件針織衫、或是休閒外套、T恤，立刻擁有率性感；而男裝中不能錯過的是各種不同風格夾克與外套，只需要一件就能有隨興又瀟灑的魅力。

此外，因應農曆新年即將到來，Hollister Co.也同步推出「龍年系列」主題服飾，不僅有喜氣紅色貫穿，更有Q版龍形圖案點綴，並結合橘子等吉祥印花等設計，共有多款百搭單品，兼具時髦度與實穿性。

而為歡慶全亞洲第一間Hollister House形象概念店在台開幕，即日起至2024年1月4日止，推出期間限定消費滿額贈活動。凡消費滿3,999元（其中不包含特價優惠服飾與配件），就有機會獲得經典海鷗標誌polo衫一件（送完為止）！

除了Hollister Co.，另一美式時尚品牌Gap也選在台中LaLaport開設新店鋪。全新Gap台中LaLaport門市，設立近242坪的寬廣購物空間，店內裝潢則採用紐約時代廣場最新的店型，整體運用白色金屬、水洗樺木為主材，並以明亮的白色為主色調，打造摩登與簡約風格。

Gap也同步推出嶄新面貌的三大系列，包含美式經典的復古休閒系列、上班族最愛的質感簡約系列、具備輕戶外風格的城市機能系列，在服裝選擇上更強調不限場合的穿搭多元性。店內也備有眾多冬季保暖服飾，包含舖棉飛行夾克、棒球外套、羽絨外套、羊毛外套、仿羊羔絨等多種材質單品，男裝、女裝和童裝全都有，一站購足全家大小保暖單品。

而為歡慶Gap台中LaLaport門市盛大開幕，即日起只要加入會員且任意消費，即可獲得多功能手機掛繩，不只攜帶方便，還能成為穿搭畫龍點睛的小巧思；期間消費滿3,500元，再加贈限量潮流斜背包，可謂穿搭增加亮點，還能作為出門旅行的收納神器。（贈品皆數量有限，送完為止）