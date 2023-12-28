2024龍年限定美妝盤點！THREE潔膚油台灣獨賣、Jurlique玫瑰按摩油64折

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

近幾年來，越來越多美妝品牌開始看重農曆新年的喜氣歡樂氛圍，紛紛推出獨特設計的新春限定包裝或限量商品、禮盒，隨著2024即將到來，已有品牌搶先釋出龍年限定美妝，有的為經典人氣商品換上大紅新衣，氣派又華麗，甚至加入精緻龍型圖騰設計，實用又有高顏值，讓人一看就想收藏，快來看看有沒有你的愛。

THREE

▲THREE 平衡潔膚油N-龍年限定，185ml，NT$1,550。



日本質感品牌品牌THREE繼2022年首度推出新春限定款潔膚油後，這兩年也沒有缺席，2024新年限定再度以熱賣超過10年的超人氣明星商品「平衡潔膚油N」為主角，將2023年新升級版潔膚油換上龍年限定包裝，瓶身以金色圖樣展現龍的活躍能量，並以「三停美學」結構展現平衡姿態，搭配三角形的鱗片設計，打造華麗樣貌，共81片的龍鱗片，象徵東方「99」的美好寓意，只在台灣限定發售，是連日本當地都買不到的海外限定版。

Jurlique茱莉蔻

▲Jurlique 2024玫瑰按摩油奢華限定版，200ml，限定價NT$2,900。



Jurlique與澳洲玫瑰培育專家George Thomsan攜手合作，耗時4年研發出「活機農耕栽培法」，成功在Jurlique南澳純淨農莊培育出高純淨植萃，其中所栽植的玫瑰，濃郁香氣與萃取出的菁萃相較於其他品種保濕度來得更高而聞名世界，因此每年開春時節都會獻上薈萃經典與傳承的玫瑰按摩油。

為迎接龍年新春，茱莉蔻推出「2024玫瑰按摩油奢華限定版」，在喜氣的紅色瓶身上交織上盛開的玫瑰圖騰，呈現出新年喜氣的佳節氛圍，且原價NT$4,500的限定按摩油，以3千元有找的優惠價就能獲得，不收一瓶太可惜！

資生堂國際櫃

資生堂國際櫃今年的新年限定主角不是換上限定版包裝的商品，而是超特別的限定新春好禮滿額贈！手鞠球（手まりTEMARI）是流傳於日本民間500多年的傳統手工藝，上面繁複的幾何圖案或裝飾花紋，加上漫長的製作過程，使其成為一種帶來好運和象徵幸福的禮物。

▲資生堂國際櫃推出龍年限定新春好禮，消費滿額即可獲得手鞠球風呂敷、手鞠球印花迷你托特包。



這次就以龍年手鞠球圖騰為主題視覺，獨家推出「龍騰新春手鞠好禮滿額贈」，完美演繹「日式現代精緻美學」理念。全品牌消費滿NT$6,000，即可獲得手鞠球風呂敷；全品牌消費滿NT$8,000，即贈手鞠球印花迷你托特包。