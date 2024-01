2024婚紗推薦！6間高評價LinLi Boutique、NICOLE＋FELICIA價格特色一次看

文/美人圈

「挑選婚紗」絕對是準新娘們又愛又恨的環節,雖然整個人都沉浸在將與愛人步入婚禮殿堂的喜悅,但看到眼前成堆如山的婚紗真的無從下手!婚紗的種類百百種,除了設計,還要考慮到是否能符合身型、款式價格和顏色等,再加上詢問另一半往往得到的都是:「親愛的,我覺得你穿什麼都好看!」諸如此類的官腔回覆,縱使爬文搜尋婚紗推薦也是眼花撩亂,新娘們別緊張,以下編輯就貼心幫大家網羅各大新娘社團最多人推薦的6間台北婚紗店,連價格和婚紗特色都詳盡整理好,保證找到你的專屬命定婚紗。

2024婚紗推薦

1:LinLi Boutique林莉婚紗

LinLi Boutique林莉婚紗對新娘們來說肯定不陌生,由林莉老師於1987年創立,曾為林志玲、昆凌、蕭敬騰老婆Summer等名人打造過紅毯禮服和漂亮婚紗!不同於精品品牌採用大量製造觀念,林莉婚紗出品的高級訂製服的特色在於與世界時尚潮流同步的設計,並選用頂級的布料與配件,針對客戶量身縫製,主打「合身、舒適」,並賦予最頂級奢華的質感。

▲林莉婚紗主打合身、舒適的量身縫製。(圖/LinLi Boutique林莉婚紗,下同)



▲蕭敬騰老婆Summer的婚紗為LinLi Boutique攜手MacKent黛莉公司合作的新一季環保禮服系列。(圖/LinLi Boutique提供)

像是近期最新的頂級訂製禮服「Royal Highness公主系列」,LinLi Boutique林莉婚紗便從歐洲皇室和迪士尼公主身上汲取靈感,貴氣又不失浪漫,加上可拆卸的機能性小巧思,讓每一位穿上禮服的新娘都能成為從童話故事走上紅毯的公主。LinLi Boutique林莉婚紗的款式價位偏高,若是有預算方面的考量,建議可以多參考比較。

婚紗特色:設計感強烈、珠工精細、手縫刺繡細節多、偏浮誇華麗

LinLi Boutique林莉婚紗

地址:台北市大安區仁愛路四段117號 仁愛圓環旁

電話:02-2775-3555

服務時間:周一至周五11:00 – 21:00、周末10:00 – 21:00

試穿規則:全預約制,需自備NuBra現場不提供。提供新客試穿件數3-5件(高訂系列最多2套),到店人數最多共4位為限(包括試穿者),時間為2.5小時為限。

收費方式:禮服租借方案NT$42,800起;婚紗攝影包套方案NT$58,800起;專業攝影聯名方案請見官網說明。

2:NICOLE+FELICIA

來自台灣90後姐妹共同創立的NICOLE+FELICIA,2015年創立短短時間就在國際打響知名度,不僅廣受台灣藝人和貴婦名媛們喜愛,就連西洋天后泰勒絲(Taylor Swift)都曾在《 I Bet You Think About Me 》MV中穿上NICOLE+ FELICIA客製化禮服!且品牌擅長層層堆疊的薄紗設計,將亞洲人會抗拒、容易顯老的彩色婚紗,如鵝黃色、抹茶綠、夕陽橘都幻化成女孩可以接受的心動款。

▲NICOLE+FELICIA廣受台灣藝人和貴婦名媛們喜愛。(圖/NICOLE + FELICIA)

品牌創始人妹妹Nicole與姊姊Felicia存著東方優雅,用著西方靈魂,將每件婚紗幻化成簡約摩登的服裝輪廓,獨有的珠繡技術、優美的皺褶和考究的剪裁都是品牌對婚紗的堅持,好比台灣藝人吳姍儒Sandy婚禮穿的NICOLE+FELICIA SS2022高級訂製白紗系列就驚艷眾人,多層次的立體蓬裙宛如仙女下凡。另一套粉色漸層駝鳥羽毛婚紗更是考驗工匠手縫技術,精細車工讓人讚嘆。

婚紗特色:剪裁俐落、獨有珠繡技術、前衛摩登,華麗又不過度張揚

▲吳姍儒婚紗照與婚禮婚紗都是出自NICOLE+FELICIA。(圖/IG@sandywis)

目前NICOLE + FELICIA婚紗除了在晶華酒店有開設全球首間形象店外,蒂米琪DEMETRIOS BRIDAL ROOM亦有獨家代理!

NICOLE + FELICIA

地址:台北市中山區中山北路二段39巷3號

電話:02-2531-2555

服務時間:周一至周五10:00 – 21:00、周末10:00 – 21:00

試穿規則:全預約制,提供新客試穿件數3(包含一件訂製系列),新客參觀時間為1.5-2小時,挑選三套禮服時間為1.5-2小時,諮詢及試穿時陪同親友人數以三人為限。

收費方式:禮服租借方案NT$53,800起。

3:VERA WANG

美國時裝設計師Vera Wang王薇薇創立的同名婚紗品牌早已成為許多女孩的結婚首選,畢竟連孫藝真與玄彬結婚都指定要VERA WANG,就足以證明它的超人氣!VERA WANG高級訂製婚紗以作工精緻、細節柔美和深具現代感著稱,巧妙地將藝術和時裝元素結合,以高級訂製服的奢華規格,完美呈現新娘的迷人魅力曲線,實現所有女人一生一次的婚禮公主夢。

▲美國時裝設計師王薇薇創立的同名婚紗品牌VERA WANG。(圖/Vera Wang )

▲(左圖)為設計師Vera Wang王薇薇,(右圖)孫藝真穿著VERA WANG SPRING 2020桃心領白色A字紗裙禮服。(圖/IG@verawanggang、IG@yejinhand)

除了婚紗系列外,VERA WANG亦有高級成衣系列和晚禮服可以選擇,不論你是準新娘本人、為了參加婚禮或是出席年末尾牙派對,在VERA WANG都可以找到心儀款式。

婚紗特色:手工蕾絲多、強調線條曲線之美、唯美浪漫風

▲VERA WANG除了婚紗系列,亦有高級成衣系列和晚禮服可以選擇。(圖/IG@verawanggang)

▲趙露思身穿VERA WANG HAUTE 22秋冬特別定製版婚紗。(圖/VERA WANG微博)

Vera Wang

地址:微風信義店2樓(台灣唯一VERA WANG婚紗&RTW全系列旗艦店)

電話:02-8786-5008

服務時間:周一至周五10:00 – 21:00、周末10:00 – 21:00

試穿規則:全預約制,試穿完全免費,件數請洽店上。

收費方式:店上洽詢。

4:CORONATION.LACE 香檳蕾絲訂製婚紗

台北、竹北、台中都有分店的CORONATION.LACE香檳蕾絲訂製婚紗不僅取得超過十家國際級婚紗品牌的台灣獨家代理授權,包含耳熟能詳的Vera Wang、Zuhair Murad、Galia Lahav、Nicole Couture等,就連婚鞋都幫新娘們設想好,引進美國設計婚鞋品牌Bella Belle Shoes,從頭到腳在香檳蕾絲都能一次搞定。

▲CORONATION.LACE香檳蕾絲訂製婚紗在台北、竹北、台中都有分店。(圖/CORONATION.LACE 香檳蕾絲訂製婚紗)

▲絕美婚紗、婚鞋都能一次搞定。(圖/IG@coronation.lace.bridal)

喜歡法式復古風格和唯美蕾絲婚紗的女孩一定要收藏香檳蕾絲!從簡約素雅到浮誇設計的婚紗都能網羅,且價位從一萬元左右的基本款到十萬以上的高級訂製特色婚紗全可以上身試穿,對於預算有限的新人很友好。

婚紗特色:法式復古雕花、古典浪漫風、簡約白紗、浮誇飄逸裙擺多

▲香檳蕾絲訂製婚紗為預算有限的新人首選。(圖/IG@coronation.lace.bridal)

CORONATION.LACE 香檳蕾絲訂製婚紗 台北店

地址:台北市士林區忠誠路二段 172巷2號

電話:02-2871-6077

服務時間:周一至周日13:00 – 21:30(周三固定休)

試穿規則:全預約制,試穿件數請洽店上。

收費方式:婚紗單租依禮服等級NT$7,000~200,000/件不等。

5:S•SPOSA

一生一次的婚禮自然是要擁有最好的!S•SPOSA獨家代理多款來自烏克蘭、以色列、泰國等國外頂級婚紗品牌BERTA、Julie Vino、 Innocentia,高級奢華風格深受金鐘視后蔡淑臻、賈靜雯、歐陽娜娜愛戴,在各大紅毯以及活動場合也常見明星們身穿他們家禮服。

▲S•SPOSA獨家代理多款國外頂級婚紗品牌。(圖/S•SPOSA)

▲迪麗熱巴、蔡淑臻、賈靜雯都穿過S•SPOSA家的禮服。(圖/IG@s.sposa,下同)

S•SPOSA除了婚紗租借,還有攝影包套、西裝訂製等服務,但首次試穿就必須付費,因此建議預約順位可以安排稍微後面一點,等真的下好離手在前往S•SPOSA挑選比較好!

婚紗特色:優雅白紗、現代禮服選擇多元、歐美緞面、水鑽鑲嵌

S•SPOSA

地址:新北市中和區中原六街1號1樓

電話:02-2226-0101

服務時間:周一至周五11:30-19:30

試穿規則:全預約制,需自備NuBra現場不提供。試穿服務一律酌收NT$3,000試穿費/單次,來店人數最多3人(含試穿者),1.5小時完整的參觀諮詢、試穿,半小時確認款式,共計2小時,全館不限區域皆能試穿,時間內不限件數。可折抵館內婚紗租借金額,無下訂者恕不退費。

收費方式:全館婚紗禮服單租區間NT$22,800~NT$208,000。

6:White Atelier高級訂製(White手工婚紗)

White Atelier高級訂製不僅為台灣多位大咖女星、時尚名媛打造美麗高級的訂製禮服,還是多個國際頂尖品牌的台灣唯一總代理,像是先前Ariana Grande最新專輯身穿的Berta Evening系列店內也有!White Atelier店內空間明亮寬敞,隱密性也很夠,以浪漫純白為主色調的裝潢讓蒞臨新人都能提前感受到婚禮唯美氣氛。

▲White Atelier手工婚紗。(圖/IG@whiteatelier_official,下同)

White Atelier服務內容也很多元,包含禮服租借、購買與婚紗包套組合,還有專門配合的頂尖攝影師和造型師團隊,能一站式完成所有婚禮大小事,相當節省新人時間。但必須要注意的是,White Atelier婚紗價位也是偏高價,務必做好心理準備。

婚紗特色:蕾絲透視薄紗、鏤空雕花細節、貼合曲線晚禮服

White Atelier高級訂製(White手工婚紗)

地址:台北市大安區瑞安街23巷18號

電話:0978-833-511

服務時間:周一至周日13:00 – 21:00

試穿規則:全預約制,試穿件數店洽。

收費方式:婚紗單租NT$10,000起/件;套租3件NT$38,800起。婚紗攝影包套方案NT$57,800起。

延伸閱讀

婚戒&對戒推薦|訂婚戒指與結婚戒指大不同!女生心中最經典婚戒品牌是「這個」

胡宇威用Cartier套牢陳庭妮!6款「明星婚戒」推薦,莉莉柯林斯這款粉色鑽戒超夢幻

韓星結婚的超貴行頭!李多寅鑽石皇冠太搶眼,孔曉振項鍊800萬,全智賢婚紗一套186萬

※本文由《Beauty美人圈》授權報導,未經同意禁止轉載。