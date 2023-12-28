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IKEA推出DAJLIEN健身系列　融合自家「收納元素」強項更好用

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▲IKEA新一年DAJLIEN健身系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

▲IKEA新一年DAJLIEN健身系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

記者蔡惠如／綜合報導

健身風潮勢不可擋，一些病懨懨的美感漸漸過時，IKEA也順應局勢推出以健身為主的DAJLIEN系列，並融入自己拿手的居家「收納設計」元素，整體色調採用柔和的色彩，包括鼠尾草綠、黃色、淺綠色和粉紅色，更能開啟使用者的動力，打卡也很有效果，目前該系列預計明年一月陸續在全球上市，台灣市場也可以期待一下。

▲IKEA新一年DAJLIEN健身系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

即將迎接2024年跨年，如果你新一年的計劃中有包含健身，IKEA的DAJLIEN系列或許能引發你的興趣，看準居家健身的需求將更加暢旺，順勢推出旗下首個以健身為元素的居家系列，讓使用者能更方便地在家做運動。

IKEA的新系列DAJLIEN旨在透過19種多功能產品，重新定義居家訓練，這些產品可以輕鬆穿戴、存放和使用，甚至還有一些明星產品，包括便攜式藍牙音箱、竹製踏步椅、多功能收納長椅、圓形運動墊和小巧空氣淨化器，價格從3.99美元到135美元不等，折合台幣約在120元至4,150元不等，大部分產品無需組裝，且價格平易近人。

▲IKEA新一年DAJLIEN健身系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）▲IKEA新一年DAJLIEN健身系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

DAJLIEN系列的其中一位設計師Sarah Fager表示，該系列主要概念是「以負擔得起、有趣、簡單和自然的方式，來激勵使用者和重新定義居家健身的訓練」。包括提高速度和耐力都會有相對應得功能器材，可以適合使用者喜歡的任何運動。

該系列的外觀設計也有下功夫，跳脫傳統的健身器材色調，使用柔和的色彩包括鼠尾草綠、黃色、淺綠色和粉紅色，來呼應運動後感到的輕鬆氣氛，也能達到「拍照友好」的標準。

▲IKEA新一年DAJLIEN健身系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）▲IKEA新一年DAJLIEN健身系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

此外也融合IKEA品牌拿手的收納元素，強調每件物品的多功能性，這也可能是最酷的地方，比起傳統的舊腳凳，DAJLIEN的架台可作為濕衣服的掛架，訓練長椅不但可以儲存物品感興趣，也可以當做咖啡桌使用。

DAJLIEN系列將於2024年一月正式在全球陸續上市，如果你有將健身列入即將來臨的新年計劃，建議可以關注它在台灣的上市資訊。

關鍵字：

IKEA, DAJLIEN

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