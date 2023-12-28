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NIKE大幅降價買到2024！「限時閃促開跑」小白鞋直逼對折現省近兩千

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記者鮑璿安／綜合報導

2024年將至，NIKE無預警帶來官網特惠活動！讓人一路買到明年，這次參與優惠的商品超過1200件，涵蓋熱銷鞋款、上衣T恤以及運動配件等等，標誌性的Nike Air Force 1 小白鞋更是直逼對折價格，超有感入手。

▲▼ NIKE 。（圖／品牌提供）

▲ NIKE官網帶來換季特惠陪伴跨年 。（圖／品牌提供）

本次活動規則為，效期為當地時間至 2024年 1月 2日 晚上23:59，購買 2 件或更多特賣區域的產品, 輸入促銷代碼 「GEARUP」訂單即可享有額外 7折優惠，不少商品已經降價，相當於折上折，價格非常有感。要注意代碼僅適用通過 Nike.com 和 Nike App 購買的訂單。

▲▼ NIKE 。（圖／品牌提供）

▲Nike Air Force 1 '07 LX小白鞋也降價，原價4千元來到$2,239。（圖／品牌提供）

▲▼ NIKE 。（圖／品牌提供）

▲Nike City Rep TR女款訓練鞋約$1,231即可入手。（圖／品牌提供）

連標誌性的Nike Air Force 1 '07 LX小白鞋也降價，原價4千元降至$3,199，輸入折扣碼後即可用 $2,239的優惠價格入手。另外像是，Nike City Rep TR女款訓練鞋約$1,231即可入手。

換季特惠官網

▲▼ PUMA 。（圖／品牌提供）

▲王淨2024 年正式入主PUMA品牌大使行列。（圖／品牌提供）

▲▼ PUMA 。（圖／品牌提供）

▲▼ PUMA 。（圖／品牌提供）

▲PUMA Caven 2.0 運用經典的 80 年代籃球鞋型，鞋跟後側分別皆加入 PUMA 毛呢布章字樣 。（圖／品牌提供）

同時PUMA宣佈女星王淨2024 年正式入主品牌大使行列，首波由王淨詮釋的 PUMA SQUAD 彪馬幫系列服飾、鞋款也正式亮相，腳上的鞋履PUMA Caven 2.0 運用經典的 80 年代籃球鞋型，透過皮革鞋面搭配沖孔設計，外露式 PUMA LOGO 織標成為特色巧思，最後置入SoftFoam+ 記憶鞋墊，提供出色的避震效果和絕佳舒適度。此次王淨選定這雙 Caven 2.0 復刻小白鞋，純白皮革鞋身搭配上深藍色麂皮彎刀，鞋跟後側分別皆加入 PUMA 毛呢布章字樣，格外有辨識度。

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▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

NIKE, 官網, 特價, 優惠

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