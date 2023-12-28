100隻「打哈欠米奇」萌翻！Daniel Wong合作迪士尼標誌印花雕塑藝術展登場

記者鮑璿安 ／台北報導

華裔設計師Daniel Wong今年11月與迪士尼聯手所推出的最新系列探索號Explorer Express，這股米奇旋風還沒結束，現在於信義區旗艦店內打造「Good Day」藝術展，首次在台灣以米奇藝術品雕塑的形式展現，100隻獨一無二的經典米奇雕塑，結合Daniel Wong標誌性的印花美學，將打哈欠的米奇注入全新生命。

▲「Good Day」藝術展以Daniel Wong獨到的潮流印花概念，創意結合米奇雕塑。（圖／品牌提供）

▲Daniel Wong擅長印花操作。（圖／品牌提供）

「Good Day」藝術展以Daniel Wong獨到的潮流印花概念，結合米奇雕塑，不再只停留於服裝上，Good Day系列包含100隻獨一無二的米奇藝術品，包括100隻高度為45cm的雕塑。共有四款主題Good Morning、Good Afternoon、Good Evening、Good Night，象徵米奇日夜童趣的生活方式，Daniel Wong以對色彩的熟悉把控，將午後的陽光巧妙透過樹蔭灑在米奇身上，定格美麗光景；夜晚的星空同樣映襯著安睡中的米奇，印花細膩又亮麗。

▲3D模擬到實際的雕刻、翻模、打磨，再到手繪上色和最後的烤漆處理，每件都獨一無二。（圖／品牌提供）

製作過程更需要從最初的概念草圖、3D模擬，到實際的雕刻、翻模、打磨，再到手繪上色和最後的烤漆處理，非常考驗手工藝，因此每款皆是獨一無二之作，並擁有專屬的限量編號。「Good Day」藝術展於12 月27日至1月27日在信義區Daniel Wong概念店登場。





▲冬季必備的遮耳飛行帽、長襪。（圖／記者鮑璿安攝）

▲熊好運水洗外套以及行李吊牌 。（圖／品牌提供）

同時，美國超人氣卡通Care Bears快閃店進駐新光三越台北南西店了，於12/26（二）至 1/14（日） 登場，這次以「 LOVE & PEACE 」為主軸，打造復古磚紅風格店裝，整間店都被彩虹熊包圍。秋冬新品涵蓋加絨大學Ｔ、毛絨背心以及漸層風格毛衣；配件方面更有冬季必備的遮耳飛行帽、小熊標誌毛帽以及長襪等，散發濃濃的美式學院風。而「熊好運水洗外套」、「Grumpy Bear行李吊牌」只在快閃店登場，粉絲們別忘記將標誌性的彩虹熊一次帶回家。消費滿2500元即贈送獨家來店禮Grumpy Bear行李吊牌，消費滿3500元即可扭蛋乙次（一人限扭一次），每顆扭蛋皆有獎。